Lucas González, inquieto por rival que le tocó en los cuadrangulares de Liga Betplay: “no quería”

☀☕ “Millonarios es el equipo que no quería. Me hubiera gustado mucho haber jugado la final con ellos. Es el equipo que más nos podría complicar por su estilo de juego”, Lucas González, DT de América de Cali #PrimerToque pic.twitter.com/h52nGzCW1T

Sin embargo, la sorpresa de sus declaraciones surgió cuando hizo referencia al equipo que no deseaba encontrarse pronto, sino más adelante, en una esporádica final: “Millonarios es el equipo que no quería. Me hubiera gustado mucho haber jugado la final con ellos. Es el equipo que más nos podría complicar por su estilo de juego”.