Luis Díaz confesó la verdad: reveló cuál es su única condición para quedarse en Liverpool

Luis Díaz clama por la renovación

Al guajiro le quedan dos años de contrato , pero no está contento con las condiciones actuales del vínculo que firmó cuando llegó a Inglaterra procedente del FC Porto.

Y es que permanecer en Anfield no está fuera de sus planes, aún cuando suena con fuerza para irse a Alemania o España. “He estado feliz desde que llegué a Liverpool por como me han tratado. He ganado todo en Inglaterra, como objetivo primordial sería ganar la Champions. Yo estoy feliz ahí”, sentenció.