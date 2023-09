Luis Díaz dio detalles sobre su relación con Jurgen Klopp; estas fueron sus palabras

No hay duda de que el colombiano de mejor nivel en el mundo es Luis Díaz, delantero del Liverpool desde 2022, cuando lo adquirieron procedente del Porto.

Desde que llegó al club inglés, el extremo guajiro se ha convertido en un titular de los reds por la banda izquierda y solamente una lesión de rodilla lo ha sacado de su lugar en el once.

Un pupilo de Klopp

“Trabajar con Jürgen me ha mejorado enormemente. Me ha convertido en un mejor jugador. El trabajo que él y el cuerpo técnico han hecho ha sido absolutamente fantástico. Me han mejorado táctica y físicamente, y se trata de dar el 100 % en cada partido”, dijo Díaz a Livescore.