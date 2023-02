Luis Díaz, entre el desprestigio y la duda con Liverpool para los octavos de final en Champions League

Los últimos meses para una de las máximas figuras de la Selección Colombia no han sido fáciles. Por ahora, su futuro es incierto tras la lesión.

El próximo 9 de febrero se cumplirán de manera oficial tres meses de la lesión de rodilla que sufrió Luis Díaz con Liverpool en un juego de Premier League ante Arsenal.

Este ha sido un tiempo que no ha sido favorable ni para el jugador, ni para su equipo, el cual tenía en él una de las figuras más destacadas para conseguir resultados. Por el momento, el club lo extraña, al verse en la novena casilla del campeonato inglés y a más de 20 puntos de poder disputar el torneo donde una temporada antes fue subcampeón.

Luis Díaz no juega con Liverpool desde el 9 de octubre de 2022. - Foto: AP/Rui Vieira

Además de esto, la suerte que lleva en otras competencias no ha sido tampoco la más favorable y le queda apenas la Champions League para salvar el año, donde se han vuelto cotidianas las pérdidas. Entretanto, en lo que concierne el guajiro, este trabaja a toda marcha y con la supervisión del cuerpo médico de los reds para estar lo más pronto posible entrenando a la par del grupo.

Precisamente, sobre qué tan cerca está la vuelta del colombiano, el pasado viernes 27 de enero, Jurgen Klopp fue cuestionado sobre la situación de sus bajas en rueda de prensa y entregó un reporte que ilusiona, pero deja un ‘sabor amargo’, aunque al colombiano ya se le ha visto haciendo trabajos de gimnasio y fisioterapia en la sede del club.

“Más cerca, sí, por supuesto, más cerca”, dijo al respecto de todos los lesionados.

“Luis tardará más, pero Diogo, Bobby (Firmino) y Virgil, un par de semanas y podrán unirse al entrenamiento. Luego tenemos que ver qué tan rápido va desde allí”, señaló el estratega alemán, dejando en incógnita cuánto tiempo tardará el guajiro en volver a trabajar con el resto de compañeros.

A la par de esto, que aún deja a la deriva el día en el que volverá Lucho, en las últimas horas aparecieron voces que hundieron aún más al colombiano en medio de su incertidumbre.

Paul Ince, exjugador que militó en los rojos entre 1997 y 1999, dijo en conversación con Empire of the Kop: “Por mucho que el Liverpool haya invertido en muy buenos jugadores como Luis Díaz y Darwin Núñez, no hacen lo que hace Roberto Firmino”, dando a entender que la baja del brasileño es más notoria para el cuadro inglés.

Luis Díaz va para su tercer mes de baja con el Liverpool. - Foto: Liverpool FC via Getty Images

“Firmino solía sacar las centrales de su posición para permitir que Salah y Mané se encontraran con el espacio. Si yo fuera el Liverpool, buscaría mantenerlo”, agregó sobre las variantes que le entregaba a Liverpool el delantero brasileño.

Este mismo medio también dio a conocer que Firmino podría estar renovando con los rojos sin problemas, a pesar de las versiones que lo ponían por fuera de la institución: “Klopp ha admitido que quiere que el delantero permanezca en el club más allá del verano, mientras que el propio jugador ha admitido que está feliz con la camiseta roja; creemos que es solo cuestión de tiempo antes de que se confirme el nuevo contrato de Firmino”.

Finalmente, para los intereses de Liverpool, sacar de las lesiones a los jugadores que ahora permanecen en departamento médico es una prioridad. Les restan pocos días para lo que serán los decisivos octavos de final ante el poderoso Real Madrid (14 de febrero), instancia en la que buscarán dar el batacazo de la competencia al intentar eliminar al vigente campeón, mismo con el que cayeron en la final de la campaña anterior a donde ambos llegaron para definir el título.

Díaz y Firmino, de aparecer en la lista de inscritos que se presenta hasta este jueves 2 de febrero, podrían acabar con las dudas y dar buenas noticias sobre su regreso.