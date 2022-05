Luis Díaz hace una importante sentencia, de cara al futuro en la Selección Colombia

El colombiano Luis Díaz se unió este martes 3 de mayo al selecto grupo de los cinco cafeteros que disputarían al menos una vez la final del torneo de clubes más importante del mundo, Champions League.

El guajiro pasó algunos inconvenientes con el Liverpool para superar en el juego de vuelta al Villarreal, que puso resistencia en casa, sin embargo, fue su aporte fundamental en los 45 minutos del complemento los que hicieron que los ‘Reds’ consiguieran el ansiado cupo.

Al término del partido quedaron diversas reacciones en las que el colombiano fue protagonista. A su vez, el extremo de la Tricolor también tuvo la oportunidad de hablar luego de la elección como la figura del partido y dejó una importante sentencia de cara al proceso de la Selección Colombia, en donde su aporte será fundamental para alcanzar los objetivos que se trazará en el renovado proceso el equipo cafetero.

Sus apreciaciones para ESPN no fueron extensas, pero en ellas dejó ver su osadía y deseo por hacer las cosas bien con el equipo nacional, del cual hizo parte en el camino a Catar 2022, pero no logró la clasificación.

🇨🇴🙋🏽‍♂️ “…Sentirme al mando. Puedo liderar la Selección de mi país”: Luis Diaz en #ESPNFShowColombia pic.twitter.com/yDlb2gA5NO — Julián Capera (@JulianCaperaB) May 3, 2022

“Sentirme al mando. Puedo liderar la Selección de mi país”, sentenció Díaz.

Por otra parte, fue también cuestionado sobre el presente en Liverpool y cómo ve el futuro cercano respecto al rival que podrían tener en la gran final de la UCL el próximo 28 de mayo en París: “No se elije en estas instancias. El rival que nos toque lo vamos a afrontar de la misma manera, ir por ella (Champions League), debemos concentrarnos para lo que se viene que es mucho más importante”.

Una reacción más en la que Díaz fue protagonista, fue la compartida por la redes sociales oficiales del Liverpool, donde el cafetero se atrevió a usar el inglés para enviar un mensaje a la hinchada y decir: “Thank you, see you in París”.

A su vez, Jürgen Klopp, estratega alemán para el colombiano en los ‘Reds’, expresó nuevas palabras de elogio para un Díaz que en 45 minutos en cancha alcanzó a ser uno de los más destacados de su equipos, al puntuar 8.0: “Tuvo un impacto espectacular en el partido (…) ¡Qué gol! Y tuvo algunas situaciones más… Él mostró un rendimiento ‘Top’ hoy”.

Luis Díaz recibió importante reconocimiento en la UCL - Foto: @ToqueSports

Compañeros del colombiano en el cuadro inglés, como el defensa del Liverpool, Andrew Robertson, se mostraron felices tras clasificarse este martes para la final de la Champions al ganar 3-2 al Villarreal, elogiando a su compañero Luis Díaz, “que marcó una gran diferencia”.

“Ha sido una eliminatoria muy dura, pero nunca es fácil. Estar en una final (de Champions) nunca es fácil y llegar a una tercera en cinco años es increíble para este equipo”, dijo Robertson tras el encuentro en rueda de prensa.

“Creo que pusieron todo en la primera parte. Podríamos haberlo hecho mucho mejor, pero hay que reconocer que jugaron muy bien en el primer tiempo”, afirmó el defensa del Liverpool.

“Pero, nos habría sorprendido si hubieran podido mantener su ritmo. En la segunda parte jugamos mejor, más organizados y los pudimos eliminar”, añadió.

Robertson destacó la actuación de su compañero colombiano Luis Díaz, que entró en el segundo tiempo. “Marcó una gran diferencia. Jugando en la izquierda los empujó hacia atrás”, consideró el jugador del Liverpool.

“Es un jugador especial, intentamos ayudarlo en todo lo que podemos porque es difícil llegar en enero”, dijo Robertson. “El talento que tiene, sus ganas de victoria, es un jugador que nos va muy bien”, afirmó.

“Es muy bueno y sólo puede mejorar con una auténtica pretemporada”, concluyó.