Deportes

Luis Díaz ocupa el top 3 en destacado ranking de Bundesliga: está sobre Harry Kane y debajo de Musiala

El mes de diciembre, en este 2025, llegó con actualizaciones de ranking en la Bundesliga alemana. Luis Díaz se mantiene en lo más alto.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
20 de diciembre de 2025, 1:58 a. m.
Luis Díaz y Harry Kane, figuras indispensables en el Bayern Múnich alemán.
Luis Díaz y Harry Kane, figuras indispensables en el Bayern Múnich alemán. Foto: Getty Images

El mundo del fútbol va más allá de los goles y las asistencias. De hecho, hay un tema que apasiona a los hinchas y se lleva la atención de la prensa: los valores en el mercado, ya sea de jugadores, equipos o ligas. En este último, Luis Díaz es noticia.

Este viernes, 19 de diciembre de 2025, el portal web Transfermartk, que da un panorama sobre cómo están los valores de mercado en el mundo del fútbol, actualizó las cifras y hay una buena para Lucho: se mantiene en los 70 millones de euros.

Así las cosas, no solo los goles y las buenas actuaciones del guajiro lo mantienen vigente en el mercado, también lo destacan como el tercer futbolista más costoso de la Bundesliga. De hecho, supera a su compañero de equipo en Bayern Múnich, la superestrella Harry Kane.

Ranking de los futbolistas más costosos de la Bundesliga: Luis Díaz es el tercero

Quien lidera el ranking es Jamal Musiala, con un valor en el mercado de 130 millones de euros. Le sigue Michael Olise con un costo también de 130 millones de euros, y Luis Díaz cierra el top tres con los ya referenciados 70 millones de euros.

Deportes

Prensa de Argelia hace eco a presunta descalificación de Argentina del Mundial 2026: ilusión para Bolivia y Venezuela

Deportes

Prensa argentina reacciona al interés de Gimnasia en Falcao: así hablan del ídolo de la Selección Colombia

Deportes

Kansas City Chiefs cambiarían de estadio y se irían del Arrowhead Stadium, ¿consecuencia del mundial de fútbol?

Deportes

Leyenda del Bayern da la clave del éxito a Luis Díaz para ser la máxima figura del Mundial 2026: “Es muy importante”

Deportes

Filtran acuerdo de América de Cali con un volante que quería Millonarios: juega en liga extranjera

Deportes

El último mensaje antes del fallecimiento del piloto de NASCAR, Greg Biffle, y su familia: sabían que las cosas terminarían mal

Deportes

La joya alemana del Bayern Múnich de Luis Díaz que Real Madrid se dio el lujo de rechazar: “No llegó a buen puerto”

Deportes

Luis Díaz habla de la Champions League justo en medio de las sanciones a Bayern Múnich: lo dejó claro

Deportes

Notificación en el Bayern Múnich de Luis Díaz activa a las alarmas: llegó Musiala, pero otra figura se aleja

Deportes

Luis Díaz no come cuento: lanzó advertencia para Cristiano Ronaldo y Portugal

Jamal Musiala, la joya al servicio de Bayern Múnich.
Jamal Musiala, la joya al servicio de Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

De hecho, hay un dato muy importante: del primero al séptimo puesto, todos los futbolistas pertenecen al Bayern Múnich. Así, el cuadro del Allianz Arena se ratifica como el más poderoso de su país, en títulos y economía.

  1. Jamal Musiala - Bayern Múnich - 130 millones de euros
  2. Michael Olise - Bayern Múnich - 130 millones de euros
  3. Luis Díaz - Bayern Múnich - 70 millones de euros
  4. Dayot Upamecano - Bayern Múnich - 70 millones de euros
  5. Aleksandar Pavlovic - Bayern Múnich - 65 millones de euros
  6. Harry Kane - Bayern Múnich - 65 millones de euros
  7. Lennart Karl - Bayern Múnich - 60 millones de euros
  8. Karim Adeyemi - Borussia Dortmund - 60 millones de euros
  9. Nico Schlotterberck - Borussia Dortmund - 55 millones de euros
  10. Alphonso Davies - Bayern Múnich - 50 millones de euros

*Datos de Transfermarkt

Luis Díaz habla de la Champions League justo en medio de las sanciones a Bayern Múnich: lo dejó claro

Luis Díaz habla de la libertad que le ha dado Vincent Kompany

Desde que llegó al Bayern Múnich (verano 2025), Luis Díaz se convirtió en titular indiscutible del técnico Vincent Kompany, y allí le responde con goles y buenas actuaciones. De hecho, el colombiano habló con The Guardian y dio detalles de la libertad que siente en el campo de juego.

“Sí, completamente. Me siento más seguro, más cómodo. Y además tengo un grupo espectacular [de compañeros] donde todos jugamos para el equipo. ¡Tenemos muchas estrellas! Pero jugamos más juntos, y eso también es muy importante. Vale la pena repetirlo”, dijo el guajiro en el medio referenciado.

Mas de Deportes

El presidente de Argentina, Emmanuel Macron; presidente de la AFA, Chiqui Tapia y Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022.

Prensa de Argelia hace eco a presunta descalificación de Argentina del Mundial 2026: ilusión para Bolivia y Venezuela

Luis Díaz y Harry Kane, figuras indispensables en el Bayern Múnich alemán.

Luis Díaz ocupa el top 3 en destacado ranking de Bundesliga: está sobre Harry Kane y debajo de Musiala

¿Falcao a Gimnasia? Esto dicen desde Argentina.

Prensa argentina reacciona al interés de Gimnasia en Falcao: así hablan del ídolo de la Selección Colombia

Arrowhead Stadium

Kansas City Chiefs cambiarían de estadio y se irían del Arrowhead Stadium, ¿consecuencia del mundial de fútbol?

Luis Díaz con el Bayern Múnich / Claudio Pizarro, jugador peruano.

Leyenda del Bayern da la clave del éxito a Luis Díaz para ser la máxima figura del Mundial 2026: “Es muy importante”

Destapan que América de Cali llegó a un acuerdo con un jugador que hace unos meses quería Millonarios.

Filtran acuerdo de América de Cali con un volante que quería Millonarios: juega en liga extranjera

Tragedia NASCAR

El último mensaje antes del fallecimiento del piloto de NASCAR, Greg Biffle, y su familia: sabían que las cosas terminarían mal

Luis Díaz celebra con Lennart Karl.

La joya alemana del Bayern Múnich de Luis Díaz que Real Madrid se dio el lujo de rechazar: “No llegó a buen puerto”

Luis Díaz habla de la Champions League para Bayern Múnich.

Luis Díaz habla de la Champions League justo en medio de las sanciones a Bayern Múnich: lo dejó claro

Steve Clarke, DT de Escocia / Luis Díaz con la Selección Colombia.

La declaración del DT de Escocia que no gusta en la FIFA y le da la vuelta al mundo: “No te endeudes, Mundial caro”

Noticias Destacadas