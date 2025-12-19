Luis Díaz ocupa el top 3 en destacado ranking de Bundesliga: está sobre Harry Kane y debajo de Musiala

El mundo del fútbol va más allá de los goles y las asistencias. De hecho, hay un tema que apasiona a los hinchas y se lleva la atención de la prensa: los valores en el mercado, ya sea de jugadores, equipos o ligas. En este último, Luis Díaz es noticia.

Este viernes, 19 de diciembre de 2025, el portal web Transfermartk, que da un panorama sobre cómo están los valores de mercado en el mundo del fútbol, actualizó las cifras y hay una buena para Lucho: se mantiene en los 70 millones de euros.

Así las cosas, no solo los goles y las buenas actuaciones del guajiro lo mantienen vigente en el mercado, también lo destacan como el tercer futbolista más costoso de la Bundesliga. De hecho, supera a su compañero de equipo en Bayern Múnich, la superestrella Harry Kane.

Ranking de los futbolistas más costosos de la Bundesliga: Luis Díaz es el tercero

Quien lidera el ranking es Jamal Musiala, con un valor en el mercado de 130 millones de euros. Le sigue Michael Olise con un costo también de 130 millones de euros, y Luis Díaz cierra el top tres con los ya referenciados 70 millones de euros.

Jamal Musiala, la joya al servicio de Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

De hecho, hay un dato muy importante: del primero al séptimo puesto, todos los futbolistas pertenecen al Bayern Múnich. Así, el cuadro del Allianz Arena se ratifica como el más poderoso de su país, en títulos y economía.

Jamal Musiala - Bayern Múnich - 130 millones de euros Michael Olise - Bayern Múnich - 130 millones de euros Luis Díaz - Bayern Múnich - 70 millones de euros Dayot Upamecano - Bayern Múnich - 70 millones de euros Aleksandar Pavlovic - Bayern Múnich - 65 millones de euros Harry Kane - Bayern Múnich - 65 millones de euros Lennart Karl - Bayern Múnich - 60 millones de euros Karim Adeyemi - Borussia Dortmund - 60 millones de euros Nico Schlotterberck - Borussia Dortmund - 55 millones de euros Alphonso Davies - Bayern Múnich - 50 millones de euros

*Datos de Transfermarkt

Luis Díaz habla de la Champions League justo en medio de las sanciones a Bayern Múnich: lo dejó claro

Luis Díaz habla de la libertad que le ha dado Vincent Kompany

Desde que llegó al Bayern Múnich (verano 2025), Luis Díaz se convirtió en titular indiscutible del técnico Vincent Kompany, y allí le responde con goles y buenas actuaciones. De hecho, el colombiano habló con The Guardian y dio detalles de la libertad que siente en el campo de juego.

“Sí, completamente. Me siento más seguro, más cómodo. Y además tengo un grupo espectacular [de compañeros] donde todos jugamos para el equipo. ¡Tenemos muchas estrellas! Pero jugamos más juntos, y eso también es muy importante. Vale la pena repetirlo”, dijo el guajiro en el medio referenciado.