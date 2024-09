Luis Díaz se frota las manos: medio inglés filtra el nuevo sueldo que ganaría si renueva con Liverpool

“Su contrato actual se extiende hasta 2027 y el Liverpool no suele ofrecer grandes extensiones. Entendemos que lo más probable es una extensión de dos años para Díaz. Incluso si no se firma un nuevo contrato antes de enero, como se espera ahora, el Liverpool no aceptará ninguna oferta por el jugador de 27 años, ya que no está dispuesto a perderlo”, sentenció TeamTalk.