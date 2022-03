Luis Díaz y un nuevo reto con Liverpool: hora y canal para verlo

Después de dar un golpe certero en la ida por 2-0, el Liverpool de Luis Díaz afrontará el duelo de vuelta este martes ante Inter de Milán, desde las 3:00 p.m. hora colombiana.

Los ingleses parten como grandes favoritos, pues además de tener la localía a su favor, contará con todas su artillería pesada, entre ellos se destaca el guajiro.

Y es que a pesar de ser dominados por los interistas hace tres semanas, el equipo inglés acabó marcando dos goles en el último cuarto de hora por medio del brasileño Roberto Firmino y del egipcio Mohamed Salah para ganar (2-0).

Luis Díaz debutó con Liverpool en Champions League - Foto: AFP

El final de la regla de los goles de valor doble en campo contrario en caso de empate en la eliminatoria incita de todas maneras al Liverpool a ser prudente.

A seis puntos del líder Manchester City en Premier League, con un partido menos, los jugadores de Jürgen Klopp tienen grandes ambiciones en la escena europea. El Liverpool busca un séptimo título en Champions, después de haber ganado el sexto en 2019, mientras que el Inter busca desde 2010 lograr una cuarta corona en el título continental más prestigioso.

Por su parte, el actual campeón de Italia está en la Serie A, a dos puntos del líder y gran rival, AC Milan, que tiene un partido más. El Inter espera que su estrella argentina Lautaro Martínez, autor de un triplete el viernes contra Salernitana (5-0), encuentre el camino de la red por primera vez esta temporada en la competición reina del fútbol europeo.

Liverpool y su plan a futuro con Díaz

Una llegada prometedora para el futuro del Liverpool, a 15 meses de que los contratos de Mané, Salah y Firmino lleguen a su fin. El trío ofensivo ha llevado al club a la cima de Europa (logrando el título en 2019), del mundo (Mundial de clubes) y de Inglaterra (Premier League 2020), pero los tres atacantes habrán cruzado la barrera de los 30 años a final de temporada, edad que si bien no es excluyente, sigue siendo un punto de quiebre para los profesionales.

Por muy difícil que sea imaginar a los reds sin estos tres jugadores, no hay información sobre las eventuales renovaciones de Mané o Firmino. Parece en cambio que las negociaciones con Salah serán largas, si bien ambas partes son favorables a continuar juntos.

“Los jugadores pueden tener diferentes proyectos para su futuro, pero este club es demasiado importante como para depender de individualidades, sean las mías o las de un jugador, y tenemos que estar preparados para los diferentes escenarios”, explicó Jürgen Klopp, algunos días después de hacer oficial la llegada de su nuevo fichaje.

El interés cada vez más intenso del Tottenham obligó al Liverpool a precipitar su ofensiva por Díaz, y a desembolsar 50 millones de libras (66,1 millones de dólares) para traerlo en esta ventana de fichajes desde Porto.

Una compra que no tiene nada de improvisado, más bien al contrario. “Siempre he creído firmemente que no había que fichar un jugador en enero, salvo que le queramos fichar también en el mercado de junio, y es el caso con Luis es un excelente jugador, al que seguimos desde hace mucho tiempo”, comentó también Klopp.

No ha hecho falta mucho tiempo para que el colombiano convenza a todo el mundo de que no es un jugador de adorno. Díaz fue titular en la final de la Copa de la Liga contra el Chelsea, alargada hasta los penales. Además, martirizó al español César Azpilicueta y a Trevoh Chalobah con sus arranques fulminantes. El sábado contra el West Ham (1-0), fue un peligro constante para los londinenses.

Programación juegos de vuelta Champions League

Martes 8 de marzo

FC Bayern vs RB Salzburgo - 3:00 p. m.

Global: 1-1

Liverpool vs Inter de Milán - 3:00 p. m.

Global 2-0

Miércoles 9 de marzo

Man. City vs Sporting CP - 3:00 p. m.

Global: 5-0

Real Madrid vs PSG - 3:00 p. m.

Global: 0-1

Martes 15 de marzo

Ajax vs Benfica - 3:00 p. m.

Global: 2-2

Manchester United vs Atlético de Madrid - 3:00 p. m.

Global: 1-1

Miércoles 16 de marzo

Lille vs Chelsea - 3:00 p. m.

Global: 0-2

Juventus vs Villarreal - 3:00 p.m.

Global: 1-1

Con información de la AFP*