Luis Fernando Suárez confesó su “tristeza” por la crisis de Nacional y lanzó duro mensaje a directivos e hinchas

L.F.S.: Juan Pablo es un jugadorazo espectacular, es un señor. De muy buena condición humana, de familia espectacular, con hermanos profesionales, todos unos señores. Un hombre inteligentísimo. Ahí sí, no me meto en decir si es el mejor central del fútbol colombiano, porque me metería en contra de todos los colombianos, pero lo mejor de Juan Pablo es que sabe jugar contra jugadores demasiado rápidos, hábiles. No es el más rápido de todos, pero sí el más inteligente de todos.

(L.F.S): Este partido es para demostrar de que está hecho él. Además, tiene mundial y tiene con que competir. Lo de John, no lo digo porque estuvo conmigo dos años en el mundial. Lo conocí en 2017 cuando él era de Tigres y yo de Equidad, el primero que me habló de él fue mi sicólogo. Hablaba muy bien, cosas de táctica que demuestran que sabe, que es bueno. Terminado el encuentro le dije “creo que algún día vamos a trabajar juntos porque tiene condiciones”. Tiene que perder también porque eso también es bueno, ganar a veces es una amiga tan mala porque te llenas de egos y un montón de cosas. A veces se hace necesario. Es un DT estudioso, cuando llegábamos a la reunión del cuerpo técnico ya estaba una o dos horas antes viendo partidos, repitiendo. Es meticuloso. Ojalá le vaya bien por lo que veo en él.

(L.F.S): Voy a gambetear y a hacer una denuncia, el que debe ser el campeón es Águilas Doradas porque tuvo un campeonato espectacular, el de más puntos y un campeonato se dan en tres semanas donde das todo lo mejor o perdés. El torneo está hecho así y no me gusta mucho, Me gustaría más que se considere todo un año de temporada que ha hecho un equipo que con Lucas y César lo han hecho bien. Eso hay que valorarlo de alguna manera. De esta final no soy capaz, los dos son favoritos, Millonarios tiene una ventaja que mostró un paso importante en el último enfrentamiento con Nacional, fue muy equilibrado y el rival no tanto. Nacional puede mirarlo como de otra manera que tiene una revancha próxima y hay que saberla, aprovechar, incluso emocionalmente, al equipo.