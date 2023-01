¿Lujo para la defensa? Relacionan a Millonarios con un mundialista de Selección Colombia

Millonarios ya inició su pretemporada con los ojos puestos en el debut por Liga Betplay y la fase previa de la Copa Libertadores, en la que enfrentarán a la Universidad Católica de Ecuador. Los embajadores tienen claro que el objetivo es avanzar a la fase de grupo y por eso no han escatimado en esfuerzos para darle las herramientas necesarias al técnico Alberto Gamero.

Hasta ahora los grandes nombres han venido en zona ofensiva con la llegada de Leonardo Castro, goleador de la Liga Betplay 2022-II, y el regreso de dos jugadores que fueron importantes en el proceso actual. Fernando Uribe, cuota de experiencia en ataque, y Daniel Giraldo, mediocampista que forzó su salida de Junior con el único objetivo de volver a la capital.

Pero los hinchas han pedido refuerzos para la defensa y ese clamor ha llegado hasta las oficinas del presidente Enrique Camacho que, según una versión surgida este sábado, ha recibido el ofrecimiento de Santiago Arias, mundialista con la Selección Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Estos dos jugadores fueron ofrecidos a Millonarios: Santiago Arias, lateral derecho, ex selección Colombia, Marlon Torres, central, jugó en América y ahora es jugador libre. Me cuentan que les gusta y tienen otros también en carpeta. Esperemos a ver qué pasa. — Mario Andrés Ladino Pardo (@marioladino76) January 7, 2023

El lateral derecho está sin equipo desde el fin de su préstamo con el Granada a mediados de 2022. Al regresar al Atlético de Madrid recibió la noticia de no ser tenido en cuenta por Diego Simeone y acordó la rescisión de su contrato, esperando que alguna opción apareciera en el panorama.

Arias ha entrenado por su cuenta durante los últimos meses, pero hasta ahora no ha logrado resolver su situación deportiva, marcada por aquella grave lesión que sufrió en las Eliminatorias a Qatar y que provocaron que su paso por el Bayer Leverkusen de Alemania fuera sin éxito.

Santiago Arias sufrió una luxo-fractura del tobillo izquierdo en un partido ante Venezuela en 2020 - Foto: AFP

Al regresar de la lesión, ‘Santi’ volvió a Madrid y allí recibió la oportunidad de ir al Granada junto a Carlos Bacca y Luis Suárez. No obstante, no tuvo el rendimiento esperado, sumado a que el conjunto nazarí descendió, tomando la decisión de no prolongar la continuidad de ninguno de los tres colombianos.

Suárez se fue al Olympique de Marsella, Bacca regresó al Junior y Arias quedó en un limbo que, más de seis meses después, aún no se resuelve.

SEMANA consultó fuentes cercanas a Millonarios y confirmó que el ofrecimiento fue real, pero lejano de las intenciones de la dirigencia, que no lo contempla en este momento como una posibilidad, teniendo en cuenta que los dos cupos por la zona derecha están cubiertos por Israel Alba y Elvis Perlaza, recientemente renovado, aunque sin confirmación oficial.

Elvis Perlaza ha generado debate entre los hinchas de Millonarios - Foto: Foto: VizzorImage / Luis Ramirez

Mercado movido

Arias continuará entonces estudiando opciones para continuar su carrera. El mercado en Europa estará abierto hasta el próximo 31 de enero, fecha límite para que logre conseguir un nuevo en su carrera que inició en la Equidad Seguros, luego pasó al Sporting de Lisboa, escaló hasta el PSV y, con un rendimiento superlativo, lo llevó hasta el Atlético, donde empezaron los problemas a raíz de las lesiones y la falta de continuidad.

De momento, Millonarios no parece una alternativa clara para su futuro, pero el mercado del fútbol colombiano, que está ‘caliente’ con la posible llegada de Juan Fernando Quintero al Junior, todavía ofrece otras opciones en el panorama.

Santiago Arias podrá decidir libremente su próximo equipo - Foto: NurPhoto via Getty Images

Los embajadores están enfocados ahora mismo en concretar la venta del delantero Carlos Andrés Gómez, que está en la rampa de salida hacia el fútbol de Estados Unidos, más precisamente con el Real Salt Lake de la MLS, que puso sobre la mesa una cifra cercana a los 4 millones de dólares para llevarse al canterano de 21 años.

Otro posible movimiento que puede venir en camino es la salida de uno de los dos centrales titulares, pues Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas tienen equipos detrás que podrían hacer una oferta en lo que queda de este mes, antes, o incluso después, del debut oficial en el campeonato local.