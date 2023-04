Luka Modric da terribles noticias al Real Madrid: en peligro la semifinal ante el Manchester City

El Real Madrid no podrá contar con el centrocampista croata Luka Modric por lesión para el partido de este sábado ante la UD Almería en el Santiago Bernabéu, un problema físico que le podría apartar de la final de la Copa del Rey del 6 de mayo y de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Manchester City.

El jugador madridista no entrenó con el grupo estos dos últimos días y el club confirmó este viernes que “se le ha diagnosticado una lesión en la cara posterior del muslo de la pierna izquierda”, producida el pasado martes ante el Girona, donde únicamente jugó la media hora final.

El club, como es habitual, no avanzó nada sobre su periodo de baja, aunque todo hace indicar que, como mínimo, no estará ante el conjunto almeriense ni ante la Real Sociedad el próximo martes, con bastante riesgo de perderse el duelo por el título copero ante Osasuna y también la ida europea ante el campeón de la Premier League del 9 de mayo.

Luka Modric gesticula tras la derrota frente al Girona - Foto: AP

“Luka ha tenido una pequeña lesión en el partido con el Girona y está de baja y pendiente de evolución. No sé si puede llegar a la final de la Copa del Rey, tenemos que verlo y evaluarlo en los próximos días”, afirmó Ancelotti en rueda de prensa.

El técnico madridista reconoció que están “dolidos” por la baja del futbolista de Zadar, pero recordó igualmente que es algo que “puede pasar en el fútbol”. Su anhelo es que “ojalá se pueda recuperar pronto y tenerle en los partidos importantes que nos quedan de la temporada”, sentenció.

Además, admitió que, “por características”, el más idóneo para sustituir a Modric es Dani Ceballos, y quitó hierro a esta baja. “Tenemos recursos distintos y medios muy buenos para suplir a Modric, que es un jugador muy importante. Lo que no se puede reemplazar es su experiencia en este tipo de partidos, pero no me quejo porque tengo medios de altísimo nivel y le sustituiremos bien”, subrayó el italiano.

Dani Ceballos y Luka Modric se abrazan tras la clasificación frente al Chelsea - Foto: AP

Otra final por La Liga

Real Madrid salió bien librado de la derrota contra Girona, pues Barcelona también perdió en su visita al Rayo Vallecano y la diferencia entre ambos sigue siendo de 11 puntos a falta de 21 por disputar, lo que les da esperanza de recortar el terreno con el Atlético de Madrid respirándole en la nunca por el segundo lugar.

Ancelotti habló los medios de comunicación, en la previa del duelo de este sábado ante el Almería, un equipo que “está luchando por algo importante”, como es la salvación. “Es un partido que exige mucho, para nosotros mucho más. Nuestra versión en Girona no fue buena, tenemos una oportunidad para volver a mostrar nuestra mejor versión”, advirtió sobre el encuentro.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid - Foto: AP

“El análisis (de la derrota por 4-2 frente al Girona en la última jornada) dijo que en el aspecto defensivo no lo hemos hecho bien, tenemos que focalizarnos ahí. Los jugadores lo han entendido y mañana actuarán de manera distinta. La clave es el aspecto defensivo, y ahí no lo hicimos bien”, expresó Ancelotti tras la pobre imagen de su equipo en Montilivi.

Además, insistió en que “no es un problema de meter o no la pierna”, sino que fue de concentración. “Es bastante normal no estar siempre a tope, sobre todo a nivel mental. El trabajo defensivo es solo concentración y focalización cuando no tienes el balón, y a veces no la tenemos en todos los partidos, es normal”, analizó.

“El calendario es muy exigente, somos humanos, yo no soy capaz de preparar todos los partidos de la misma manera. Hay veces que tienes dificultad para plantear la estrategia, hay día buenos y días que lo son un poco menos”, agregó.

Con información de Europa Press.