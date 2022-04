¿Macnelly Torres suspende su retiro para unirse al regreso del Cúcuta Deportivo?, esto se sabe

Una de las noticias más alentadoras para el fútbol colombiano se ha dado durante los últimos días. Luego de dos años en los que estuvo desafiliado del rentado nacional, debido a la pérdida de reconocimiento deportivo en el año 2020, el histórico Cúcuta Deportivo estará de regreso en el FPC para intentar recuperar el terreno perdido y volver a figurar en el balompié nacional, como lo hizo durante algún tiempo.

Este miércoles se confirmó que el equipo de Norte de Santander volvería al fútbol profesional desde la segunda división, es decir, el Cúcuta arrancaría su regreso en la B junto con los otros 15 equipos que juegan el Torneo Betplay.

Por ahora se está definiendo si el regreso del equipo ‘motilón’ se daría para el segundo semestre de 2022 o desde febrero de la temporada 2023. Lo que sí se sabe es que Eduardo Silva Meluk asumirá como presidente del club. Recordando que el antioqueño ya había sido presidente de Millonarios y el Deportivo Independiente Medellín.

“Recuperamos un grande del fútbol que vuelve a jugar. Nos tiene muy felices haber logrado eso. Seguiremos adelante con eso y haremos un buen equipo. Ya nos estamos preparando hace tres meses en la ciudad de Medellín al mando de Aquivaldo Mosquera”, dijo Silva Meluk en Caracol Radio, donde además confirmó que el exdefensor de Atlético Nacional y el Pachuca de México sería el entrenador del equipo “motilón”.

La información que se conoció es que el Cúcuta recibiría un dinero en compensación por los casi dos años en los que no estuvo en competencias deportivas, sin embargo no será el monto que había solicitado inicialmente la junta directiva del equipo rojinegro al ente organizador.

Silva Meluk aclaró que tienen que hacerse nuevas políticas para manejar correctamente al club y que no suceda nuevamente lo que pasó en 2020, que el equipo no pudo responder por los salarios de sus empleados, lo que finalmente lo llevó a la quiebra y la desafiliación de todas las competencias de la Dimayor. “Lo más importante es que hoy volvemos a jugar en el Fútbol Profesional Colombiano”, dijo Silva, evidentemente optimista por el futuro del equipo.

Macnelly Torres hizo parte del Cúcuta Deportivo - Foto: Foto: Screenshot - macnellytorres010

Junto a esta gran noticia, el directivo de la institución ha sorprendido a los amantes del fútbol con un anuncio sobre un jugador que podría estar en los planes del nuevo proyecto: “Macnelly es de la casa, se arrimó y hablamos, pero más en temas de entrenar y estar a punto. No hemos hablado de que vuelva al fútbol profesional, pero ya está entrenando”.

A su vez y aunque el ex volante hubiera firmado su retiro en diciembre de 2021, Aquivaldo Mosquera que también hará parte del nuevo Cúcuta Deportivo, se refirió al caso de ‘Mac’: “Ojalá podamos contar con Macnelly Torres, es un gran amigo”.

En conversación con Win Sports, el ex central de la Selección Colombia, habló sobre los retos que han pasado para hacer realidad el regreso del equipo nortesantandereano: “Han sido meses muy caóticos en el regreso de Cúcuta, pero me siento muy orgulloso de todos los muchachos con los que hemos venido trabajando porque han estado soportando toda esta presión, eso es amor por el fútbol y por esta profesión tan linda que hemos escogido”.

➕¡Aquivaldo Mosquera, DT Cúcuta Deportivo habló sobre el regreso del equipo al FPC! pic.twitter.com/GF6vdI6Ftq — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 21, 2022

“Esto es un proceso que se ha venido haciendo con las uñas, teníamos la esperanza de que las cosas se iban a dar. Confiamos en el presidente, Eduardo Silva Meluk, en las capacidades que tiene. Cúcuta merece que su ciudad tenga fútbol profesional”, añadió.

Sobre el papel de técnico que se proyecta pueda tener, Mosquera expresó: “Estoy comenzando en este proceso de ser entrenador de fútbol y siempre quiero hacer lo mejor. Yo no me meto en un proyecto donde no hay pies ni cabeza. Las cosas van a estar bien, hay una persona en la cabeza que trabaja bien; queremos lo mejor para Cúcuta y para la ciudad”.

“A mí siempre me ha gustado el buen fútbol y creo que esta ciudad merece tener un muy buen equipo. Hemos venido trabajando en nombres para poder tenerlos en el equipo”, finalizó.