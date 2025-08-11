Suscribirse

Mala noticia para América: figura no sería titular para enfrentar a Fluminense por Sudamericana

El equipo colombiano no la tiene fácil ante la escuadra brasileña, en la que jugaba Jhon Arias.

Redacción Deportes
12 de agosto de 2025, 12:34 a. m.
América de Cali está en playoffs de la Copa Sudamericana
América de Cali en la Copa Sudamericana. | Foto: Getty Images

América de Cali, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, se enfrentará este martes, 12 de agosto, con un histórico de esta parte del mundo, Fluminense de Brasil.

Este compromiso corresponde al partido de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. Al ser local el conjunto cafetero, el duelo se llevará a cabo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

La escuadra del Valle del Cauca necesita sacar un buen resultado en este primer partido de la serie para contar con serias chances de clasificar a los cuartos de final.

Un trabajo bastante complejo, pero tampoco imposible. Eso sí, de entrada América la tendría difícil para derrotar en casa a Fluminense, que estuvo en el Mundial de Clubes 2025, que se organizó en Estados Unidos.

Contexto: Le quitan penal al América en el último minuto: video de la polémica jugada vs. Tolima

Pero, ¿por qué difícil? Porque el ‘escarlata’ no contaría desde el arranque con una de sus máximas figuras. Se trata del atacante venezolano Jhon Murillo, que llegó al plantel en el más reciente mercado de fichajes.

Hay que evaluar bien si va a estar en el banco o no, pero seguramente no va a arrancar”, dijo el director técnico de América de Cali, el argentino Diego Gabriel Raimondi.

Jhon Murillo, Mateo Castillo, y Éder Álvarez Balanta: realizan trabajos de reacondicionamiento con buena evolución”, mencionó la institución, por su parte, sobre el futbolista.

Muchos hinchas del América esperan, al menos, que el atacante venezolano pueda estar en el banco de suplentes. Si el partido se complica en algún tramo, sería una buena alternativa.

El partido

Finalistas de la Copa Libertadores de América en tres ocasiones consecutivas en los años 80 y nuevamente en 1996, los caleños regresan a la escena continental con la esperanza de reeditar sus años de mayor protagonismo.

Fluminense de Brasil, sin embargo, se presentará en Cali sin su máxima figura del Mundial de Clubes, el colombiano Jhon Arias, transferido al inglés Wolverhampton. Tampoco contará con su capitán, el incombustible defensa central Thiago Silva, lesionado.

Este grupo es muy bueno, aunque mucha gente cree que necesitamos refuerzos”, dijo el técnico tricolor, Renato Portaluppi, de cara a este importante cotejo.

América de Cali también sufrió una baja clave: el talentoso Juan Fernando Quintero regresó en julio al argentino River Plate. Además del mediocampista ofensivo, el extremo Duván Vergara dejó en el mercado de fichajes al ‘escarlata’ para unirse a Racing Club de Avellaneda, también de Argentina.

*Con información de AFP.

