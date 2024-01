Malestar en Millonarios por lío con dos estrellas del plantel al inicio del 2024; Gamero enfureció

En su sede a las afueras de Bogotá, jugadores y cuerpo técnico se vieron nuevamente las caras, sin embargo, la no aparición de dos fichas claves del equipo habría dado para que se viviera un momento tenso. Los ausentes fueron el portero Álvaro Montero y el volante Daniel Cataño, quienes no tenían excusa alguna para no hacer parte del regreso a los trabajos.