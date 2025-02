Mamá de James Rodríguez se cansó: explotó y lanzó sablazo por polémica en Club León

#ChiquiVAR el ojo humano y la evidencia TV no garantiza el presunto gol del León 🦁. Los árbitros deliberaron No gol. Situación de alto grado de dificultad. pic.twitter.com/S7Fpi69Mu5

No obstante, la repetición no deja claridad sobre la distancia entre la línea azul que identifica al último defensor y la línea roja en la que debería referenciarse al delantero.

León sigue en la cima

“Los buenos jugadores como Andrés (Guardado), James y todos sus compañeros, pueden jugar juntos. Andrés es un jugador que se adapta a nuestra manera, jugando en el inicio, llegando al final (…) es un ocho que juega en cualquier parte del campo. El riesgo de que esos volantes no roben o no quiten, también se compensa con futbolistas que hacen un gran esfuerzo como Echeverría, Fonseca… soportan la capacidad de distribución y no la de replegarse de ellos dos”, explicó sobre el once titular que eligió para el sábado.