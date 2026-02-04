Deportes

Manchester City vs. Arsenal: fecha, hora, lugar y TV para la final de la Carabao Cup

Arsenal venció al Chelsea en las semifinales y Manchester City aplastó al Newcastle. Ya hay fecha, horario, estadio y canal de TV para la final de la Carabao Cup.

William Horacio Perilla Gamboa

4 de febrero de 2026, 10:06 p. m.
William Saliba y Erling Haaland en Arsenal vs. Manchester City
William Saliba y Erling Haaland en Arsenal vs. Manchester City Foto: Getty Images

Todo listo para la final de la Carabao Cup en Inglaterra entre Arsenal y Manchester City. El equipo de Pep Guardiola no tuvo inconvenientes y le pasó por encima al Newcastle en el marcador global. De esta manera, el primero y el segundo de la Premier League se verán las caras en Londres y así definir al nuevo campeón.

Manchester City salió a devorar a un Newcastle indefenso, que poco pudo hacer ante la avalancha ofensiva del equipo de Pep Guardiola, el cual ya había dado aviso en la ida de las semifinales al ganar 2-0 en St James’ Park con goles de Antoine Semenyo y Rayan Cherki, lo que dejó más complicada la tarea para la vuelta.

En el Etihad Stadium las cosas no cambiaron demasiado y el dominio del Manchester City volvió a hacerse evidente. Un doblete de Omar Marmoush antes de la media hora ya colocaba el marcador global 4-0 y la situación se tornó aún más difícil para el visitante. No fue necesario alinear a Erling Haaland desde el inicio, ya que los ‘Citizens’ despejaron las dudas con rapidez.

William Saliba y Erling Haaland en Arsenal vs. Manchester City.
William Saliba y Erling Haaland en Arsenal vs. Manchester City. Foto: Getty Images

Por si fuera poco, minutos después, Tijjani Reijnders colocó el 3-0 al 32′, convirtiendo lo que parecía un milagro para el Newcastle, en una verdadera pesadilla. Al menos, las ‘Urracas’ lograron sostener el marcador y no permitieron una diferencia más grandes en el Etihad Stadium. Anthony Elanga descontó al 62′.

Arsenal superó a Chelsea y va a la final de la Carabao Cup

Fue un vibrante clásico de Londres en Emirates Stadium para definir al primer finalista. Arsenal recibió al Chelsea, por la vuelta de las semifinales de la EFL Cup. La ida había acabado en triunfo 3-2 para los ‘Gunners’ en Stamford Bridge. Con una ligera ventaja, el club rojo londinense pudo aprovechar y sellar su pase.

El centrocampista brasileño del Chelsea #41 Estevao (2D) recibe faltas del defensa ecuatoriano del Arsenal #05 Piero Hincapie (2I) y del defensa brasileño del Arsenal #06 Gabriel Magalhaes (D) durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga inglesa, partido de fútbol entre Arsenal y Chelsea en el Emirates Stadium, en Londres el 3 de febrero de 2026. (Foto de Adrian Dennis / AFP)
El centrocampista brasileño del Chelsea #41 Estevao (2D) recibe faltas del defensa ecuatoriano del Arsenal #05 Piero Hincapie (2I) y del defensa brasileño del Arsenal #06 Gabriel Magalhaes (D) durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga inglesa, partido de fútbol entre Arsenal y Chelsea en el Emirates Stadium, en Londres el 3 de febrero de 2026. (Foto de Adrian Dennis / AFP) Foto: AFP

Aunque tuvo que sufrir más de la cuenta y el Chelsea vio cerca el empate. Kai Havertz, exjugador del equipo azul, marcó en el agónico 90+7 el gol que lo definió a favor del Arsenal. Un contragolpe letal para dejar el 1-0 definitivo, con un global de 4-2, y así pasar a la final.

Fecha, hora, lugar y TV para la final de la Carabao Cup

De esta manera, Arsenal y Manchester City se convirtieron en los finalistas de la Carabao Cup y hay día, hora y estadio para definir al campeón. El próximo domingo 22 de marzo se jugará el partido definitivo en Wembley (Londres), desde las 16:30 pm hora local (11:30 am en Colombia).

La final de la Carabao Cup se podrá ver en las pantallas de ESPN en Latinoamérica y a través de Disney +.

