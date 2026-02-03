Épico gol en el Arsenal vs. Chelsea deja al primer finalista de la Carabao Cup: en tiempo de descuento

Vibrante clásico de Londres en el Emirates Stadium. Arsenal recibió al Chelsea, por la vuelta de las semifinales en la EFL Cup, mejor conocida como Carabao Cup, este martes 3 de febrero de 2026.

La ida había acabado en triunfo 3-2 para Arsenal, el pasado 14 de enero, en Stamford Bridge. Es decir, los gunners salieron ante su gente, este martes, con una ligera ventaja que debían aprovechar. Al final, la ampliaron.

Chelsea, con la obligación de darle vuelta a la situación, estaba sobre el área de Arsenal buscando al menos el gol del empate. Eso sobre el minuto 90+7′, pero no contaban que el descuido en defensa les costaría caro.

Kai Havertz, exjugador de Chelsea, marcó en ese minuto con una contra letal. El marcador final quedó 1-0 a favor de Arsenal, global de 4-2, y así los gunners son los primeros finalistas de la competencia.

¡LA COBRA LIQUIDÓ TODO Y METIÓ AL ARSENAL DE ARTETA EN LA FINAL DE LA COPA DE LA LIGA! HAVERTZ GAMBETEÓ A ROBERT SÁNCHEZ Y MARCÓ EL 1-0 DE LOS GUNNERS ANTE CHELSEA.



📺 Mirá la Copa de la Liga inglesa por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ibwi4ygzm7 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 3, 2026

El rival de Arsenal, en la final, saldrá del vencedor en la llave entre Newcastle y Manchester City. La vuelta de dicho juego se disputará el 4 de febrero, con los ciudadanos teniendo un 2-0 a favor, en el global, luego de la victoria en la ida (13 de enero).

De Manchester City y Newcastle saldrá el rival de Arsenal en la final de la EFL Cup. Foto: Getty Images

Arsenal es el gran rival a vencer en todas las competencias

Mikel Arteta puede tachar un pendiente en su lista: ya está en la gran final de la EFL Cup. Asoma como líder de la Premier League (53) a seis del segundo, Manchester City.

También terminó como líder en la fase de liga de la Champions League, lo que le permitió avanzar directamente a los octavos de final. En cuanto a la FA Cup, marcha en cuarta ronda, con vida, y su rival a vencer será Wigan.

Realmente destacada la campaña que tienen hasta ahora los gunners. Pero la pregunta es: ¿les alcanzará la ‘gasolina’ hasta el final de la temporada? Arsenal, en el último tiempo, se ha caracterizado por no saber mantener sus ventajas.

Mikel Arteta, el encargado de mantener a flote al Arsenal en lo queda de temporada. Foto: NurPhoto via Getty Images

Mientras tanto, el cuadro rojo de Londres se prepara para enfrentar a Sunderland por Premier League. Caso contrario, Chelsea pasa página de la derrota y eliminación para visitar a Wolves, también por jornada liguera.