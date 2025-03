Manchester United se sacude en Europa League: resultado ante Real Sociedad los ilusiona

En un principio, el árbitro no había visto la mano flagrante de Bruno Fernandes, pero el VAR le hizo el llamado para una revisión en el monitor. La prueba de la infracción fue contundente y el juez central no tuvo otra opción que decretar la pena máxima, convertida segundos después por Oyarzabal con un cobro a media altura.

Así va la Europa League

A segunda hora jugarán Bodo Glimt vs. Olympiacos, Ajax vs. Eintracht Frankfurt, Viktoria Plzen vs. Lazio y Roma vs. Athletic Club.