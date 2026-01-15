Deportes

Manuel Neuer se rinde a los pies de Luis Díaz: la confesión del arquero es viral en Alemania

Lucho está rompiendo todas las estadísticas en el Bayern Múnich y se ganó nuevos elogios tras el partido contra Colonia por la Bundesliga.

15 de enero de 2026, 4:22 p. m.
Manuel Neuer está contento con el desempeño de Luis Díaz. Foto: Getty Images

Luis Díaz sumó otra asistencia más a su estadística con el Bayern Múnich. El colombiano participó del tercer gol en la victoria contra Colonia por la fecha 17 de la Bundesliga (1-3) y recibió nuevos elogios a través del arquero Manuel Neuer.

Y es que el Bayern alcanzó la mejor primera vuelta en la historia del fútbol alemán, sumando 47 puntos de 51 posibles. El balance general es de 15 victorias, 2 empates y ninguna derrota en lo que va del campeonato.

Según los expertos, no falta mucho para que el conjunto bávaro sentencie el título y le dé a Luis Díaz su primera corona de la Bundesliga.

En la prensa alemana ya han empezado a preguntar si este es el mejor Bayern Múnich de la historia, algo que abre debate en uno de los clubes más grandes del fútbol europeo.

Neuer respondió a la pregunta y prefirió no comprometerse. “Algunos se molestarían si dijera que es el mejor. Yo simplemente creo que es uno de los mejores”, aseguró en declaraciones recogidas por TZ Munich.

Bayern Munich's German goalkeeper #01 Manuel Neuer reacts during the German first division Bundesliga football match between FC Cologne and FC Bayern Munich in Cologne, western Germany on January 14, 2026. (Photo by INA FASSBENDER / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO
Manuel Neuer reacciona a una jugada en el partido de Colonia vs. Bayern Múnich. Foto: AFP

El elogio de Manuel Neuer para Luis Díaz

Minutos más tarde le preguntaron sobre el nivel de Luis Díaz, que está aportando para mejorar considerablemente el rendimiento ofensivo del Bayern Múnich.

Neuer no escatimó en elogios y dijo: “Es uno de los mejores jugadores con los que he jugado“.

El legendario portero alemán está muy contento con el nivel actual de su equipo. “Es muy divertido jugar en este equipo y con este cuerpo técnico. Somos un equipo, eso es lo más importante“, declaró.

Bayern Múnich le apunta a todos los títulos posibles en la presente temporada. Además de la Bundesliga, en los próximos días buscarán la clasificación a los octavos de final de la Champions League y la principal novedad será el regreso de Lucho Díaz tras cumplir dos fechas de sanción.

El guajiro se perdió la visita contra el Arsenal en Londres, única derrota del Bayern Múnich en la presente temporada, además del choque contra el Sporting de Luis Javier Suárez.

UEFA le redujo la sanción y estará disponible para el choque contra Union Saint-Gilloise por la fecha 7 de la primera fase. Antes de ese compromiso, todavía deben enfrentar al RB Leipzig por la fecha 18 de la Bundesliga y en condición de visitante.

“Tenemos cierta confianza y nuestro plan de juego. Creemos en nosotros mismos, eso es lo más importante. El sábado nos espera un partido difícil en Leipzig. Tendremos que darlo todo para ganar”, completó Neuer.

El duelo contra Leipzig será este sábado 17 de enero, a las 12:30 de la tarde (hora de Colombia), y la transmisión oficial será en Disney +.

