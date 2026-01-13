Ni goleando el Borussia Dortmund puede con Bayern Múnich de Luis Díaz: la tabla en Bundesliga es noticia

Este martes, 13 de enero de 2026, Borussia Dortmund (2º) reencontró el camino de la victoria ante el Werder Bremen, al que goleó 3-0, mientras que Stuttgart se subió al podio de la Bundesliga gracias a su triunfo 3-2 contra el Eintracht Fráncfort este martes en la decimoséptima jornada.

Tras empatar en la cancha del Eintracht Fráncfort 3-3 el viernes, Dortmund se impuso para conservar su segunda plaza en la clasificación con 36 puntos, ocho menos que el inalcanzable líder, el Bayern Múnich de Luis Díaz (44).

Y es que Bayern Múnich tiene una ardua supremacía en la tabla de posiciones, que le da pie hasta de perder varios partidos. Así Dortmund gane por goleada, o como sea, se le hace complejo alcanzar al elenco del Allianz Arena.

Los jugadores dirigidos por Vincent Kompany visitan el campo del Colonia el miércoles y pueden igualar la mejor primera vuelta de la historia del campeonato alemán en caso de victoria.

En el curso 2013-14, el Bayern de Pep Guardiola sumó 47 puntos de 51 posibles en las 17 primeras jornadas.

Tabla de posiciones en Bundesliga tras la goleada del Dortmund a Werder Bremen

Reiterando, Bayern Múnich es líder con 44 puntos, Borussia Dortmund asoma segundo con 36 y Stuttgart cierra el top tres con 32 unidades.

Tabla de posiciones en Bundesliga tras la goleada de Borussia Dortmund sobre Werder Bremen. Foto: Tomada de la web oficial de la Bundesliga.

Así fue el Dortmund vs. Werder Bremen

Este martes, en su estadio, el Dortmund abrió pronto el marcador por medio de Nico Schlotterbeck (11′) y encarriló el partido al inicio del último cuarto de hora a través del austríaco Marcel Sabitzer (76′), antes de que el guineano Serhou Guirassy pusiera fin a siete partidos de Bundesliga sin marcar (83′).

“No estuvimos perfectos, pero estamos en el buen camino, todavía tenemos que dar algunos pasos, lo haremos en las próximas semanas”, dijo Schlotterbeck.

“Obviamente, no fue nuestro mejor partido”, coincidió Sabitzer.

Por detrás del Dortmund, con 32 puntos, Stuttgart se ha situado tercero por delante del RB Leipzig (29), que juega el miércoles (19H30 GMT) contra el Friburgo y tiene un partido aplazado que disputará el martes 27 de enero en casa del St. Pauli.

Aplazamiento por la nieve

En un encuentro con muchos vaivenes, Stuttgart fue por detrás en el marcador ante el Fráncfort desde el minuto 5, pero supo darle la vuelta a la situación en torno a la media hora con los goles del bosnio Ermedin Demirović (26′) y de Deniz Undav (35′).

En los últimos diez minutos, Ayoube Amaimouni-Echghouyab empató para el Fráncfort, pero el danés Nikolas Nartey volvió a adelantar al Stuttgart en el 87′.

“Fue salvaje, un partido espectacular. Pude haber marcado diez goles más, pudimos ganar fácilmente 3-1 o 4-1”, señaló Undav.

Los hombres de Sebastian Hoeness encadenan su segundo triunfo consecutivo, tras el 4-1 logrado en el campo del Bayer Leverkusen el sábado.

Previsto también este martes, la Liga alemana anunció el aplazamiento de última hora del partido entre el Hamburgo (13º, 16 pts) y el Bayer Leverkusen (5º, 29 pts) debido a las fuertes nevadas que cayeron en el norte y el noreste de Alemania desde el viernes.

*Con información de AFP