Marino Hinestroza soltó inesperada confesión sobre Millonarios y desató polémica: “Me encanta”

Pero luego se acordó de lo que vivió en su visita a El Campín el año pasado. “A mí me gustó mucho contra América, en los dos. A mí me encanta jugar contra Millonarios en Bogotá. Me gusta porque el clima allá es hostil, son hostiles, ya todos sabemos, y eso te da más...”, declaró en el canal de Kick del conjunto verdolaga.