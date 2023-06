Mario Vanemerak advirtió al VAR por el partido Nacional vs. Millonarios: “Legalmente, Millos lo gana... Que no nos metan la mano”

La final de la Liga BetPlay, programada para las 8 p. m. de este 21 de junio, no solo genera expectativa en la hinchada de Atlético Nacional y Millonarios, sino en el país entero. ¿Y cómo no? Son los equipos con más estrellas en el balompié colombiano, uno con 17 y otro con 15, cantidad que también tiene el América de Cali.

Tanta es la fiebre de fútbol este miércoles, que ídolos de los embajadores y los verdolagas no han dudado en compartir su opinión en redes sociales o en diálogo con los medios de comunicación de cara al partido. Uno de ellos fue Mario Vanemerak, campeón de dos ligas con Millonarios como jugador (1987 y 1988) y director técnico de este equipo de 2007 a 2008.

El argentino cree que Millonarios tiene todo para conseguir su primer título liguero bajo la batuta de Alberto Gamero, el mismo que se escapó un año atrás ante Deportes Tolima. Pero también le teme al VAR, dado que, según él, puede pitar a favor de Atlético Nacional.

En conversación con Blog Deportivo, de Blu Radio, el exjugador comentó:

“Todos recuerdan a Nacional campeón, pero nos ganaron porque nos metieron la mano. Espero que no pase esto el miércoles ni el sábado, porque si vamos a jugar legalmente, Millonarios lo gana, pero si vamos a jugar con que el VAR corre para donde le conviene, es dudoso. Queremos una final limpia, si tienen que ganarlo bien, que lo ganen, pero no como sucedió en 1989″.

Mario Vanemerak, extécnico de Millonarios. - Foto: Federico Arango

Pero, ¿qué sucedió en 1989, como para que Vanemerak hiciera referencia a ello en conversación con el medio radial? Fue el año en que Atlético Nacional obtuvo su primer título de Copa Libertadores, torneo en el que eliminó a Millonarios de cuartos de final, venciendo 3-1 en Medellín y empatando a un gol en Bogotá.

Según Vanemerak, que en ese entonces militaba en el equipo albiazul, a Atlético Nacional lo favoreció el arbitraje, al no sancionar dos penales clave. Valga recordar que una teoría que se manejó en ese entonces es que el título del conjunto paisa obedeció al dinero y las amenazas de Pablo Escobar para que el arbitraje estuviera a favor de los verdolagas, hecho del que dieron testimonio los jueces de la final, ante Olimpia (Paraguay), aunque según ellos no beneficiaron a ninguna escuadra en particular.

“Con Nacional siempre eran partidos difíciles, pero ganábamos. Nacional nunca nos pudo ganar, solo nos ganó un día con la Gambeta que se llevó la pelota, 3-1, muy bien en Medellín (…). Hubo dos penales, pensamos que el primero el árbitro no lo vio, pero el segundo lo vio todo el mundo. Nos ganaron porque nos metieron la mano y espero que no pase eso esta noche, ni el sábado”, agregó.

Atlético Nacional, campeón de la Copa Libertadores 1989.

Pero Vanemerak no solo recordó lo sucedido 34 años atrás, sino que envió un mensaje a la fanaticada de ambos clubes, el de no pelear y vivir la fiesta del fútbol en paz. “Que sea un buen partido en Medellín y en Bogotá”, concluyó en Blog Deportivo.

Estadísticas para la final Millonarios vs. Nacional

Será la primera vez desde que se llevan a cabo los torneos cortos, que estos dos conjuntos se crucen por un título de liga, lo que hace especial esta definición.

También es válido recordar que en el historial general, verdes y azules se han dado cita en 285 juegos. Quien lleva el dominio en los duelos ganados es Millonarios, con un total de 108 victorias; por su parte, Nacional aún lo ve lejos de igualarlo, dado que solo tiene 83. Los restantes 95 compromisos han quedado en empate, con el agregado de 421 goles para los bogotanos y 351 para los paisas.

Nacional y Millonarios definen por primera vez un título de liga colombiana en la historia de los torneos cortos. - Foto: Dimayor

Hay otras cifras que también marcan una rivalidad más que importante entre ambos, se trata de los títulos que ostenta cada uno. Atlético Nacional, que es catalogado como ‘el rey de copas’, en efecto, recibe este calificativo por ser el más laureado del país: 32 títulos (17 ligas, 5 copas, 3 superligas, 2 interamericana, 2 merconorte, 2 Libertadores y 1 Recopa).