Mbappé aumenta crisis en el PSG: no renovará contrato y buscará seguir los pasos de Messi

El futbolista francés está vinculado al club hasta 2024, pero no hará uso de cláusula para renovar un año más, según ‘L’Equipe’. El equipo buscaría venderlo para no dejarlo ir como jugador libre.

PSG, que no pudo obtener una Champions League guiado por Lionel Messi y su plantilla estelar, está viviendo una crisis que ni todo el dinero que tiene puede resolver. Semanas atrás, el jugador argentino decidió no renovar contrato para la próxima temporada, y este 12 de junio quien demostró su desinterés a largo plazo en el equipo fue Kylian Mbappé.

El futbolista de 24 años y quizás el referente del balompié francés le dijo al equipo que no va a renovar contrato, por lo que apenas le queda una temporada para deslumbrar en París. El atacante estaba vinculado hasta junio de 2024 al club, pero tenía la opción unilateral de prorrogar un año más. Sin embargo, este lunes dejó ver que no está entre sus planes.

El medio de comunicación ‘L’Equipe’ informó que Mbappé envió una carta al PSG notificando que no va a hacer uso de la cláusula de renovación para continuar hasta 2025, aun cuando no tenía que avisar con tal prontitud. Pero hay más, el prestigioso diario The New York Times informó que, al parecer, al equipo no llegó tal carta, sino que se enteró por la información transmitida por el medio francés.

Galtier no cumplió el objetivo de pelear por la Champions League como DT de PSG y Mbappé. - Foto: AFP

Pero no solo el golpe deportivo que implicaría al PSG perder una de sus figuras es lo que está dando de qué hablar, sino el batacazo económico que recibió.

La cuestión es simple: si Mbappé se va del club en 2024, lo haría como jugador libre, es decir, al PSG no le quedaría nada por su venta, aun cuando, en 2017, desembolsó 170 millones de euros al Mónaco por su fichaje, y en 2022 le renovó contrato con el segundo mejor sueldo de todo el planeta, superado solo por Cristiano Ronaldo.

Según Fabrizio Romano, periodista italiano experto en transferencias, el equipo buscaría la manera de realizar un nuevo contrato, para renovar al atacante evitando que se vaya libre, aunque también está la opción de dejarlo ir en este mercado de fichajes, lo que implica que se vaya un año antes del PSG, pero el club reciba retribución por su ficha.

Kylian Mbappé durante su acto de renovación con el PSG, en mayo de 2022, aunque no estará hasta 2025 en el club, sino hasta 2024. - Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Resta esperar si Neymar, otra de las estrellas del PSG, decide apostar por nuevos horizontes, como lo hizo Messi y lo está haciendo Mbappé.

Neymar, ¿rumbo al Barcelona?

Tras la caída del fichaje de Lionel Messi, se especuló que Barcelona buscaría fichar a Neymar. Acerca de ello, Xavi se expresó en el canal de Jijantes FC.

“Ah, ¿sí? Es una sorpresa”, aseguró sobre dicho rumor. “En teoría no está en la planificación. Lo aprecio mucho, pero hay otras prioridades. Los nombres los saben el presidente y la dirección deportiva. Tenemos claros los distintos escenarios. Quiero ser optimista siempre, de que nos podremos reforzar bien. Hay que encontrar soluciones para tener mejor plantilla que esta temporada”, desveló.

Neymar estaría buscando su salida del PSG, siguiendo los pasos de Messi y, ahora, de Mbappé. - Foto: Getty Images

“Estamos planificando, me hace mucha ilusión poder competir el año que viene por todos los títulos. Tenemos que dar un paso más y reforzarnos muy bien. Estamos en una situación económica muy difícil, mucho. Hemos heredado una situación muy dura de fair play. Veremos cuál es el objetivo, pero me hace ilusión poder reforzarnos muy bien y competir por todos los títulos, no solo los locales, sino poder competir por la Champions”, explicó.

Lo importante para Xavi es que su equipo ya sabe lo que es triunfar y recoger trofeos. “El equipo ya ha aprendido a ganar y el ganar atrae ganar. Se sienten ganadores. Por eso es tan importante haber ganado esta Liga. Pero en Champions no competimos bien, mejor que en la temporada anterior. Pero tenemos que competir mejor. El Barça no se puede permitir el lujo de caer en fase de grupos”, se sinceró.