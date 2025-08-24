Mbappé deslumbró para guiar la victoria del Real Madrid; Vinicius Jr. no se dejó opacar del francés

El Real Madrid ganó este domingo 0-3 en su visita al Real Oviedo durante la jornada 2 de LaLiga EA Sports, habiendo encarrilado el botín con dos goles del francés Kylian Mbappé, uno en cada tiempo, y al que se sumó Vinícius Jr. con una tercera diana.

En el Estadio Carlos Tartiere, ante 29.758 asistentes, los visitantes empezaron bien por obra del propio Mbappé, autor de un tiro peligroso en el minuto 5. Contestó tarde el conjunto ovetense, por mediación de Leander Dendoncker con un disparo alto que paró Thibaut Courtois. Cumplida la media hora, Mbappé estrelló una falta directa en la barrera, pero la amenaza continuó.

El balón llegó entonces a Arda Güler, que centró con la zurda hacia la llegada de un compañero al segundo palo, si bien Franco Mastantuono se estiró sin acierto sobre la línea de fondo. Dos minutos después, el guardameta local, Aarón Escandell, repelió un zurdazo de Rodrygo Goes y a continuación Oier Luengo se cruzó providencial ante un disparo de Güler.

Mbappé marcó doblete para el Real Madrid. | Foto: Getty Images

Fue el preludio del 0-1, no sin polémica porque el germen de la acción estuvo en una recuperación de Aurélien Tchouaméni a ras de suelo cuando Dendoncker iba a domar la pelota. El árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea apreció que el jugador madridista había tocado el esférico en su barrida y todo prosiguió, hasta llegar ese balón a pies de Güler.

El mediapunta turco filtró un pase hacia Mbappé, quien en la frontal del área rival estaba de espaldas y se giró mediante un sutil control orientado con su pie derecho, quedándose la pelota en buen lugar para marcar con un derechazo raso y cruzado. Desde ahí hasta el descanso, los pupilos de Xabi Alonso contemporizaron y se fueron alegres al vestuario.

Para la reanudación, aunque el Oviedo movió su banquillo metiendo a Haissem Hassan en el terreno de juego, la inercia siguió a favor de un Real Madrid que buscó su segundo gol con un tiro lejano de Fede Valverde y luego con otro también desde lejos y con el que Tchouaméni se acercó al 0-2. Entre medias de ambas ocasiones, eso sí, hubo más polémica.

Los locales reclamaron en el 55′ un penalti tras un leve empujón del joven central Dean Huijsen sobre el veterano delantero Salomón Rondón, quedándose en nada la jugada. Con el objetivo de dosificar a su plantilla desde el inicio del curso, Xabi Alonso retiró del campo a Mastantuono y a Rodrygo para dar entrada a Brahim Díaz y a Vinícius Jr.

Xabi Alonso, DT del Real Madrid. | Foto: Getty Images

Estos dos últimos, al poco de haber salido a jugar, encauzaron un contragolpe con remate final de Valverde y que Escandell desvió de forma oportuna para que el balón se fuese a córner tras rozar un poste. Los pupilos de Veljko Paunovic no hallaban la forma de hacer daño hasta que Rahim Alhassane se internó en el área blanca en el 82′ y agitó el árbol.

Combinó con Dendoncker y este cedió el balón a ras de césped para que Kwasi Sibo ejecutase un derechazo con el interior del pie y que, a un palmo del suelo, se estrelló en el palo. A la jugada siguiente, olió sangre el Real Madrid y lo demostró Vini Jr. robando la bola a Alhassane y alcanzando la corona hasta pasar a un Mbappé que aprovechó el regalo.

Derechazo fuerte y cruzado, dirigido hacia el poste más alejado de la portería de un Escandell que se había quedado vendido por su defensa. El segundo gol del astro francés dejó el partido visto para sentencia, si bien el Oviedo tuvo una gran oportunidad para marcar en el 89′ mediante un zurdazo de Hassan y donde Courtois brilló en su estirada lateral.

Vinicius Jr, marcó el tercer gol del Real Madrid. | Foto: AP

En el tiempo añadido, los merengues establecieron el 0-3 definitivo con una acción similar al 0-2. Todo partió de un robo en la medular del campo, esta vez de Gonzalo García tras un mal pase de Alhassane, y el ariete canterano pasó al hueco para la carrera de Brahim; este condujo varios metros por la banda derecha y pasó en horizontal al otro lado.