“Me echaron”: Macnelly Torres no se quedó callado y reveló lo que vivió en su paso por el Junior

“Junior me sacó, estaba Peluffo, tenían un ‘10′ que nunca rindió, y yo toda la semana entrenaba bien, me iba excelente y todos los viernes pasaba algo, en las convocatorias me mandaban a la tribuna, así fue todo el cuadrangular, eran decisiones del entrenador y no podía hacer nada”, relató el exjugador.