“Me van a tener que matar”: Tino Asprilla reveló detalles del robo del que fue víctima

Uno de los problemas que más visible se ha hecho en el país es la inseguridad, situación lamentable que se presenta en cada región de Colombia. En el entorno del fútbol colombiano hay alguien que conoce de primera mano la afectación que generan las personas que se dedican a robar.

Se trata de Faustino Asprilla, exfutbolista de la Selección Colombia que no ha tenido paz en la finca que tiene en el departamento del Valle del Cauca en su natal Tuluá. El pasado 13 de marzo el ahora comentarista deportivo contó por sus redes sociales que cuatro personas ingresaron a su terreno, amordazaron y despojaron de sus pertenencias a los empleados que le ayudan con el cuidado de la casa y la manutención de los animales.

🚨 hoy un día más de inseguridad

Gracias por la ayuda de difusión pic.twitter.com/nxoIEiSmTJ — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) March 14, 2022

Los hechos se produjeron el domingo de elecciones legislativas, en horas de la tarde. “Cuatro hombres entraron armados, agredieron y amordazaron a las personas que nos ayudan con el cuidado de la casa”, dice el comunicado que emitió el legendario futbolista.

Faustino añadió que las víctimas del robo son “adultos mayores”, por lo que no pudieron oponer resistencia a los delincuentes. “Desocuparon la casa y se llevaron herramientas, los enseres de la casa y las cosas personales de la gente que nos ayuda”, añadió.

Casi una semana después de lo sucedido, el Tino Asprilla reveló detalles sobre ese robó y contó que su finca se convirtió en un objetivo recurrente para los ladrones. “Por quinta vez se metieron en esa finca a robar. Le pusieron una pistola en la cabeza al mayordomo, a la persona que está ahí. Incluso lo amenazaron, que si no entregaba las cosas iban a ir por los niños”, expresó en conversación con el programa Lo Se Todo de Canal 1.

Al tener compromisos laborales, él no está presente en su finca en el municipio de Tuluá, razón por la que no ha podido hacer mucho para evitar que lo despojen de sus pertenencias. Con un mensaje claro, aseguró que la situación será diferente cuando lo encuentren en el lugar porque no va a permitir que lo roben.

“Algún día me van a encontrar a mí en la finca y seguramente me van a tener que matar, porque yo no me voy a dejar robar”, sentenció el exdelantero de la Selección Colombia.

Víctima de los ladrones

Esta no es la primera vez que el Tino se ve afectado por la inseguridad en su finca San Jerónimo. En el año 2019, delincuentes entraron en horas de la madrugada y se llevaron algunos de los animales que tiene el jugador, entre ellos su toro llamado Lagrimón.

“Hoy me robaron a mi toro Lagrimón, el consentido de mi finca San Tino en Tuluá y cinco vacas más. Espero que la policía y la fiscalía hagan algo al respecto, esto no puede seguir pasando en nuestro municipio y en nuestro país”. Con este mensaje desde su cuenta en Twitter, el exdelantero de la Selección Colombia alertó a las autoridades y sus seguidores sobre el robo del que fue víctima.

Las autoridades desplegaron un operativo en toda la ciudad para encontrar al toro que, según el exjugador, estaba avaluado en 30 millones de pesos. Él mismo dio a conocer un video en el que se muestra el lugar donde fue hallado el animal, horas después de reportar el robo y ofrecer una millonaria recompensa por información.