Melissa Martínez salió en defensa de un histórico del FPC: “¿Le están metiendo la mano?”

Esto no resta que, sin lugar a dudas, varias decisiones arbitrales han sido muy controversiales, al punto de perjudicar a la institución de Neiva, que batalla en cada juego por no caer a la ‘B’ una vez más.

La fuerte crítica de Melissa Martínez sobre la situación del Huila

“Que el Huila no tiene un listado grande de virtudes. Tiene a Vinícius (Marcos) y un par de jugadores más que la están rebuscando. Le pitan unos penaltis que no son, les cobran más del tiempo, les anulan goles que son legales y eso tampoco es correcto”, complementó Melissa Martínez.

El reclamo de Diego Corredor en rueda de prensa

“Salimos tristes porque no hay un arbitraje serio. Si son siete, son siete, no diez ni nueve. No es hasta que nos hagan el gol. En Neiva con Águilas se perdió mucho tiempo y reponen cuatro. No sé cómo es la forma de la reposición o cómo ven ese tema los jueces. Estamos un poco aburridos por lo que está pasando. Nos toca competir, levantar la cabeza y jugar los partidos que vienen con la misma actitud”, manifestó Corredor en la atención a medios.