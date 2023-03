Messi encabeza la nueva era de Argentina; guiará a los nuevos talentos convocados por Scaloni para los amistosos

La selección de Argentina estrenará el título obtenido en Qatar 2022 en la próxima fecha Fifa en la que disputará dos duelos amistosos contra Panamá y Curazao. Para atender los compromisos, el técnico Lionel Scaloni entregó la lista de convocados en la que confirmó la presencia del astro del Paris Saint Germain Lionel Messi.

Las novedades del listado están a cargo de las nuevas promesas juveniles que el técnico decidió incorporar, como Máximo Perrone o Alejandrgo Garnacho, figuras del Manchester City y el Manchester United, respectivamente.

De la convocatoria también hacen parte un nutrido grupo de futbolistas que hicieron parte del proceso que terminó con la obtención del título mundial en tierra árabe y al cual se irán sumando nuevos futbolistas para darle aire al combinado suramericano de cara a las Eliminatorias.

Messi liderará el nuevo proceso de la era Scaloni luego del título mundial. REUTERS/Hannah Mckay - Foto: REUTERS

“Como lo venimos haciendo: por mérito. Todo es mérito. No miramos el carnet, no miramos la edad, miramos los méritos. Podemos equivocarnos y que la gente en algunos casos piense que uno es mejor que otro, pero nosotros vamos a los méritos y si tiene 17 años y es muy bueno y creemos que tiene que estar, estará. Y si tiene treinta y pico y pensamos que tiene que estar, también estará”, le dijo Scaloni a Infobae después de ser elegido como el mejor técnico del mundo en la gala de los premios The Best.

El Papu Gómez, volante con vocación ofensiva que tuvo que ser operado de un tobillo luego del Mundial y quien aún no está en competencia, fue convocado por Sacaloni, quien le respetó su participación en la Copa del mundo.

Convocados por Argentina

Arquero: Franco Armani (River), Gerónimo Rulli (Ajax) y Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensores: Juan Foyth (Villarreal), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nehuén Pérez (Udinese), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Marcos Acuña (Sevilla) y Lautaro Blanco (Elche).

Meediocampistas: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Maximiliano Perrone (Manchester City), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Facundo Buonanotte (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Villarreal), Alexis Mac Allister (Brighton), Ángel Di María (Juventus), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Emiliano Buendía (Aston Villa) y Valentín Carboni (Inter).

Delanteros: Lionel Messi (PSG), Paulo Dybala (Roma), Lautaro Martínez (Inter), Julián Álvarez (Manchester City), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina) y Alejandro Gómez (Sevilla).

'Dibu' Martínez se llevó el premio The Best a mejor arquero. - Foto: REUTERS

Amenaza contra Lionel Messi: Gobierno de Argentina entrega desalentador panorama, “los narcos han ganado”

La amenaza contra Lionel Messi en un pedazo de cartón tras un tiroteo en un supermercado que pertenece a la familia de su esposa, Antonela Roccuzzo, continúa suscitando polémica en Argentina, tanto que el ministro de Seguridad de ese país, Aníbal Fernández, tuvo que dar la cara a la prensa y cambiar al comandante de las fuerzas federales de Rosario, donde ocurrió todo.

“Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar”, fue la amenaza que dejaron presuntos narcos de Rosario, donde nació Messi, luego de propinar 14 balazos al supermercado, la madrugada de este 2 de marzo.

El astro argentino Lionel Messi fue amenazado luego de un atentado a uno de los supermercados de la familia de su esposa. - Foto: Fotomontaje Semana / Getty / Imagen publicad en Twitter por @somoscorta

Pablo Javkin, a quien citaron en la amenaza contra Lionel Messi, el encargado de encaminar a la selección de Argentina a su tercer título mundialista, es el intendente de Rosario, que además de calificar los hechos de “alevosos” dejó un mensaje al presidente de Argentina, Alberto Fernández.

“¿A cuánto está el Presidente de acá, a media hora? Vengan acá los que tiene responsabilidad. Yo soy intendente de la ciudad, yo no manejo las fuerzas de seguridad y cuando pedí no me dejaron”, expuso, desde el lugar de los hechos.

En ese contexto fue que el ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, conversó con la prensa de ese país. “Los narcos han ganado”, sostuvo, porque lo ocurrido en Rosario al parecer no es una novedad, “sucede hace 20 años”.

“Nosotros entramos con todo lo que tenemos. El año pasado arrancamos para torcer esa realidad y realizamos 2.050 procedimientos en los que hubo 2.077 detenidos. No estamos jugando con esto, estamos trabajando muy fuerte en función de las investigaciones”, afirmó el jefe de la cartera de Seguridad de ese país, que fue enfático en manifestar que no es solo cuestión del actual Gobierno: “Esto tardó 20 años en instalarse, no se va a desinstalar en 20 minutos...”.