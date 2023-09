“Messi estaba muy amargado”: Gerardo Martino enciende alarmas en la hinchada al revelar la situación del jugador

Ahora, el entrenador del equipo dejó ver cuáles son algunos puntos que no lo hacen sentir muy tranquilo con respecto a algunas emociones del jugador.

El capitán de la selección argentina sufrió una crisis de estrés en la Major League Soccer, el hecho de que estén últimos en la Conferencia Este no le simpatizó mucho al jugador.

“Tuve que decirle ‘tranquilo, no vamos a ganar todos los partidos. No podemos permitir empates, pero tenemos que seguir encontrando formas de crecer’. Estaba muy amargado. Era como si hubiéramos perdido el partido”, relató el estratega a The Athletic.