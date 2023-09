Tata Martino comparo a Lionel Messi con Michael Jordan, ¿tiene razón?

No obstante, las victorias no solo son obra de Lionel Messi, sino también del estratega argentino y del resto de compañeros que han contribuido al buen momento que vive el plantel. Recientemente, Gerardo Martino en una entrevista al medio The Athletic, dio a conocer detalles no conocidos hasta ahora sobre las conversaciones que ha mantenido con su compatriota, además sorprendió al compararlo con estrellas del deporte como LeBron James o Michael Jordan, entre otros temas.