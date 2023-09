Así es la espectacular y lujosa mansión que Lionel Messi compró cerca del estadio del Inter Miami, ¿cuánto cuesta?

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Lionel Messi aspira a jugar un Mundial más con Argentina | Foto: NurPhoto via Getty Images

No obstante, esto no significa que la mansión que adquirió no esté llena de lujos y comodidades, pues según información brindada por el Equipo Simpkin, de Compass Florida, quienes son los encargados de manejar un amplio catálogo de propiedades en Miami, Messi habría comprado una propiedad que le costó varios millones de dólares.