Messi habría tomado una decisión para definir su futuro; la fecha en la que se conocerá todo

Así como hace dos años, cuando su salida del Barcelona era inminente, Lionel Messi pasa por un momento crucial de su carrera deportiva entre rumores y críticas. La historia del astro argentino en el París Saint-Germain, que inició para la temporada 2021/22, podría llegar a su fin cuando se termine el contrato que va hasta el 30 de junio.

Es por eso que desde hace varios días estaría escuchando ofertas para tomar una decisión final, dado que está próximo a ser agente libre y por ende tiene su futuro en sus propias manos.

Después de todo el escándalo que se generó a raíz de su viaje a Arabia Saudita, acción que no cayó nada bien en las directivas del equipo parisino, Messi pidió disculpas por medio de un video publicado en sus historias de Instagram y todo parece indicar que el malestar quedó en el pasado.

Messi termina contrato el 30 de junio. - Foto: REUTERS/Christian Hartmann

De hecho, el argentino de 35 años regresó a entrenamientos con el PSG este lunes 8 de mayo y no se descarta que sea tenido en cuenta para el partido del fin semana. Cabe recordar que no estuvo presente en la victoria del domingo en la visita del club parisino a Troyes, duelo que terminó 1-3.

Inicialmente, medios franceses indicaron que Lionel Messi no podría jugar ni entrar por dos semanas, según la sanción del equipo, pero con su regreso a los entrenamientos se entiende que las medidas no fueron tan certeras.

De momento, sobre su futuro, en las últimas horas se conoció que “Messi va a jugar la próxima temporada en Arabia Saudi y lo hará acompañado de Sergio Busquets”, según lo dicho por el periodista Marçal Llorente en el programa El Chiringuito.

Esa información sembró dudas en el entorno del Barcelona, equipo que busca el regreso de su ídolo para la próxima temporada tras dos temporadas sin su mítico número 10. Es por eso que desde Cataluña se conoció otra versión, la cual le da algo más de esperanza al club blaugrana.

Messi estuvo durante 18 temporadas en el Barcelona. - Foto: Getty Images/David Ramos

Por medio de su página web, Sport, medio con sede en Barcelona, indicó este lunes que “no será hasta una vez que haya acabado la Liga cuando Messi se decidirá por un equipo en el que seguir con su carrera” y confirmó que “hasta el momento son cuatro las opciones que tiene el argentino”.

Por su parte, Medio Deportivo informó que Lionel Messi no tiene ningún acuerdo con el Al-Hilal de Arabia Saudita, desmintiendo así la información de El Chiringuito.

“En el caso de Leo Messi, ahora mismo se apunta que no hay nada de nada con Arabia y que además el timing del argentino no pasa por decidir a corto plazo. De hecho, su intención es decidir una vez acabe la liga francesa, que no concluye hasta el 4 de junio, dado que su intención es ganarla y además jugando”.

Pese al esfuerzo del Barcelona, en el camino tiene a un gran competidor porque desde Arabia Saudita están buscando hacerse con los servicios del 10 de la selección de Argentina. En conversación con Marca, Marco Kirdemir aseguró que Lionel Messi “no va a ir a Barcelona” y solo volverá “cuando se retire”.

Según el agente Fifa, que sería intermediario del representante de la Pulga, que es su papá Jorge Messi, hay una “oferta de 600 millones de dólares del Al-Hilal, el equipo del Rey” de ese país. Ese salario es anual, por lo que mensualmente se podría embolsarse 50 millones de dólares, que equivalen aproximadamente a 230 mil millones de pesos colombianos.

Lionel Messi pidió disculpas por ausentarse para viajar a Arabia Saudita. - Foto: AP/Aurelien Morissard

El agente también aseguró que en Arabia Saudita “se van a gastar todo el dinero posible” para concretar el fichaje de Lionel Messi y poder tener al 10 en la misma liga que ya está Cristiano Ronaldo.

Por ahora solo queda esperar a que el París Saint-Germain termine competición para que, en el mes de julio, Lionel Messi pasé a ser jugador libre y pueda decidir sin problemas sobre su futuro. Sobre la mesa también está la posibilidad de ir a jugar al Inter Miami de la MLS de Estados Unidos.