Messi publica emotivo video recordando sus “decepciones” antes de Qatar 2022 y le dedica el título a Maradona “desde el cielo”

Cuando se creía que Lionel Messi no podía arrancarle más sonrisas o lágrimas a sus fanáticos en el mundo, incluso en eso, el mismo crack se superó.

Este martes, después de publicar la imagen durmiendo con la Copa del Mundo, otro post llegó a sus redes sociales. Uno más emotivo que le recordó a sus seguidores que el fracaso también hace parte del éxito.

Argentina, entre los años de 1993 y 2021 llegó a 7 finales con su selección de mayores y todas las perdió.

Con Messi como líder en el terreno de juego, Lionel sufrió una dura derrota en la final del Mundial de 2014 en la que perdió por 1-0 contra Alemania. También perdió las dos finales de la Copa América en 2007 y consecutivas, las que perdió contra Chile (2015 y Centenario 2016) en la tanda de penaltis después de empatar sin goles en las dos.

Justo el 26 de junio de 2016 y tras acumular un nuevo fracaso, Lionel ‘renunció’ a la selección argentina, después de ser eliminada en la final ante Chile en la Copa América.

En zona mixta, justo después de ese partido Messi anunciaba la noticia que sacudió al mundo del fútbol de esta manera.

“Lo primero que se me viene a la cabeza, y que pensaba recién en el vestuario, es que ya está, que se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está”, fueron las sorpresivas declaraciones y añadió: “Creo que sí es una decisión definitiva. Es lo que siento ahora. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar. Encima me toca errar el penal a mí. Era importantísimo para tomar diferencia. Hoy me tocó errar a mí, ya está”.

En su post reciente, Lio recordó los fracasos.

“De Grandoli hasta el Mundial de Qatar pasaron casi 30 años. Fueron cerca de tres décadas en las que la pelota me dio muchas alegrías y también algunas tristezas. Siempre tuve el sueño de ser Campeón del Mundo y no quería dejar de intentarlo, aún sabiendo que quizá nunca se daría”, confesó en sus palabras escritas y agregó.

“Esta Copa que conseguimos es también de todos los que no la lograron en los anteriores Mundiales que jugamos, como en 2014 en Brasil, dónde la merecían todos por cómo lucharon hasta la misma final, trabajaron duro y la deseaban tanto como yo… Y la merecimos incluso en esa maldita final”, dijo, refiriéndose a compañeros como Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, Lucas Biglia o Ezequiel Lavezzi que fueron titulares en ese juego.

Por su puesto, en sus líneas, Lio no olvidó a Diego Maradona que por primera vez no acompañó a la albiceleste de Lionel Messi en este Mundial en Qatar 2022.

“También es del Diego que nos alentó desde el cielo. Y de todos los que se la pasaron bancando siempre a la Selección sin mirar tanto el resultado, sino las ganas que siempre le metíamos, también cuando no nos salían las cosas como queríamos”, precisó.

Por último, dedicó palabras al grupo de compañeros con los que alcanzó la gloria en el estadio de Lusail.

“Y por supuesto, es de todo este grupo hermoso que se formó y del cuerpo técnico y toda la gente de la selección que siendo anónimos trabajan día y noche para hacérnosla más fácil. Muchas veces el fracaso es parte del camino y del aprendizaje y sin las decepciones es imposible que lleguen los éxitos.Muchas gracias de corazón! Vamos Argentina”, dejó como lección.

En menos de una hora la publicación alcanzó más de 5 millones de likes.