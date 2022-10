“Meten 25 mujeres y un travesti”: revelan detalles inéditos del escándalo en México tras partido con Colombia

Sin duda alguna, uno de los mayores escándalos en la historia del fútbol mexicano se dio en el año 2010, cuando varios jugadores de la Selección de Mayores tuvieron una fiesta en el hotel de concentración, donde se presentó el famoso “Caso Yamile”, una mujer travesti que se vio involucrada con un futbolista de este seleccionado.

Dicho escándalo se desató justo después de un partido amistoso entre México y Colombia, el cual culminó con victoria a favor de los manitos por un marcador de 1-0. Jugadores como Rafael Márquez, histórico capitán, Gerardo Torrado, Guillermo Ochoa, Pablo Barrera, Giovani Dos Santos, Francisco ‘Maza’ Rodríguez, Javier Hernández, Héctor Moreno y Enrique Esqueda. Sin embargo, los más recordados son Efraín Juárez y Carlos Vela, quienes se fueron suspendidos por seis meses, y Carlos Salcido, involucrado con Yamille.

Ahora bien, en entrevista con David Medrano, el entonces director de selecciones nacionales, Néstor de la Torre, confesó todo lo que sucedió esa noche, reviviendo la polémica casi doce años después. “Se van de desmadre. Meten 26 mujeres, bueno 25, porque la otra era travesti. Revisé todas las cámaras, entonces vi todo”, recordó.

Mexico v Colombia - Amistoso 2010 - Foto: LatinContent via Getty Images

De la Torre recalcó en la charla que vio todo lo que sucedió esa noche, y a su vez contó que habló con cada miembro del plantel para hacerle saber su respectivo castigo, tal cual como sucedió con el futbolista Carlos Vela, una de las figuras de ese entonces.

“Llegando a mi oficina, me siento y empiezo a ver los periódicos. Bronca fuerte. Yo no me di cuenta de nada. Y entonces había gente que me decía ‘yo no fui’”, relató. “Le hablé a (Carlos) Vela por teléfono y le dije ‘hiciste esto, estos hicieron este tipo de falta, estas hiciste tú, entonces vas a estar castigado’. Hablé con todos. Fueron 16 jugadores a la fiesta. Había gente que me decía ‘no fui’, a ver güey, vi las cámaras”, sostuvo el director de selecciones.

Fueron multados varios jugadores que, en el futuro, serían los titulares de la próxima camada que se quedó cerca de triunfar en Brasil 2014: Guillermo Ochoa, Francisco ‘Maza’ Rodríguez, Andrés Guardado, Gerardo Torrado, Pablo Barrera, Giovani Dos Santos, Javier Hernández, Rafael Márquez, Enrique Esqueda, Héctor Moreno y Carlos Salcido, todos por la suma de 50.000 pesos que fueron donados a una fundación.

Nestor de la Torre cuenta toda la verdad de la fiesta de seleccionados en Monterrey. No se guardó nada el existente.

Los esperamos el jueves. pic.twitter.com/JDjU7fXByT — david medrano felix (@medranoazteca) October 18, 2022

Lo más insólito que contó De La Torre, proviene de un comentario de uno de los jugadores, preocupado porque ciertas imágenes salgan a la luz: “Hubo una persona que jugaba en el extranjero que me preguntó: ‘Oye, ¿hay cámaras en el baño?’”.