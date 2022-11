‘Metro Man’, el humilde empleado keniata al que los hinchas hicieron famoso en el Mundial de Qatar

La Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 no solo se vive en los estadios, donde los hinchas festejan eufóricos por golazos como el de Richarlison, sino en las calles, donde ciudadanos de todo el planeta hacen del máximo certamen del balompié una fiesta. Día tras día, todo tipo de imágenes publicadas en redes sociales dan cuenta de ello.

Desde Qatar, algunos seguidores han hecho famoso a un empleado del metro por su particular manera de guiar a los turistas a las estaciones. Él sonríe de oreja a oreja mientras los extranjeros lo corean, le hacen juego y lo contagian de la alegría que genera ver a los mejores patear la ‘pecosa’.

Sentado en una silla alta, megáfono en mano, un joven keniata indica cómo llegar a la estación más cercana de este medio de transporte. “Olé, olé, olé, olé, metro, metro. Olé, olé, olé, olé, metro, this away, this away”, se escucha decir al guía, a la par que indica el camino correcto con unas barras reflectoras para que los aficionados no se pierdan.

Al igual que él, hay decenas de guías, pero es por el humor con que se toma su trabajo que ahora es tendencia. Otros videos dan cuenta de cómo los aficionados le piden que dé las indicaciones solo para grabarlo y compartir el video. Él, tímido, se niega, pero luego le puede más verlos felices y acepta. Ellos le siguen el ritmo mientras él señala dónde ir sosteniendo una mano grande de goma.

Tan feliz está el hombre, ¿y cómo no?, que abrió una cuenta en TikTok asumiendo la importancia de su papel en el Mundial. Se denomina ‘Metro Man’ y en los primeros cuatro días suma más de 38.000 seguidores y 135.000 ‘me gusta’.

En TikTok, además de publicar los videos en los que se ve enloqueciendo, en el buen sentido de la palabra, a sus seguidores, aprovechó para presentarse. Además, les hizo una sugerencia: tomarse todas las selfis que quieran, “es gratis”, bromeó.

A las publicaciones sus seguidores han respondido, por ejemplo, que verlo cara a cara es aún más agradable que en redes sociales, dado lo que los hace reír por cuenta de sus indicaciones. Así mismo, algunos comentaron que quienes lo ‘hicieron’ famoso fueron los latinos, rodeándolo, aplaudiéndolo e imitándolo por su labor.

‘Metro Man’ se ubica en Doha, una de las cinco sedes del Mundial, y, junto con sus compañeros, guían a las personas en las tres líneas de este medio de transporte, que conecta con los ocho estadios del certamen.

No todo es felicidad en Qatar

Alerta máxima se prendió este jueves –24 de noviembre– en la Copa del Mundo de Qatar 2022, todo al ver en el banquillo de suplentes al astro brasileño Neymar entre lágrimas luego de ser sustituido en el minuto 80 del triunfo de su equipo ante Serbia, en el marco del debut de los sudamericanos con victoria 2-0.

Aunque la imagen parece ser preocupante, las primeras informaciones apuntan a que se trata de una sustitución por precaución. Sin embargo, el rostro de sus compañeros que tratan de animarlo podría dar muestras que se trataría de una lesión grave, la cual podría estar dejándolo por fuera de la cita orbital.

El capitán de la Selección de Brasil se fue entre lágrimas ante Serbia. - Foto: Getty Images

Aun sin conocerse el parte médico oficial y a la espera de uno para determinar si seguirá en competencia, una cámara exclusiva del medio de comunicación Ge Globo pudo captar el término del partido mostrando su tobillo a la tribuna cercana a los banquillos. En una primera impresión se nota que la parte afectada se ve inflamada, requiriendo atención inmediata para buscar contrarrestar la posibilidad de que esto avance en negativo para la selección de Brasil, que teme perder a su máxima figura apenas disputado el primer partido.