“Mi vida es la misma vida aburrida de siempre”: campeón del Mundo con Argentina habla de los cambios que ha vivido tras Qatar 2022

La selección Argentina por fin volvió a levantar un trofeo de Copa del Mundo después de 36 años, cuando un grupo liderado por Diego Armando Maradona se coronó campeón del torneo que se disputó en México en 1986.

Era la última oportunidad para un Lionel Messi que disputaba su quinto Mundial. Es oportuno mencionar que la albiceleste llegó a la final de la Copa del Mundo de Brasil 2014, pero allí Alemania le quitó de las manos el tan anhelado título con un gol en el tiempo extra de Mario Götze.

Después de que Argentina celebrara su tercer título mundialista en Qatar 2022, los jugadores gozaron de unas pequeñas vacaciones y fueron regresando a sus respectivos clubes con el paso de los días. Todos fueron aplaudidos al llegar a sus equipos y empezaron a entrenar de cara a los presentes torneos nacionales e internacionales que enfrentan.

La mayoría de las personas tal vez considera que el hecho de ganar una Copa del Mundo le cambia la vida a cualquier jugador. Pues bien, uno de los futbolistas argentinos que levantó el trofeo en Qatar habló con el Daily Mail y se atrevió a afirmar que poco ha cambiado desde que se proclamó campeón mundial, que la única novedad es la cantidad de personas que lo esperan en el aeropuerto de su ciudad natal.

Alexis Mac Allister fue una de las figuras de Argentina en el Mundial. - Foto: Action Images via Reuters

Se habla de Alexis Mac Allister, actual jugador del Brighton & Hove Albion de la Premier League de Inglaterra, el cual dijo lo siguiente:

“Mi vida es la misma vida aburrida de siempre. Entreno, voy a casa, me siento en el sofá, tomo mate, veo fútbol. Me reconocen más, eso es cierto. Soy de una ciudad que se llama La Pampa y seis meses antes del Mundial, estaba en medio del aeropuerto de allí y solo una persona me reconoció. Después del Mundial, volví a La Pampa y había 20 mil personas esperándome en el aeropuerto. Así que eso fue un cambio en la vida”.

El futbolista, que tuvo un corto paso por Boca Juniors, es uno de los campeones con Argentina que mejores sensaciones ha dejado después del Mundial, dado que, cada que juega con su club en Inglaterra, es uno de los protagonistas. Incluso, se presume que irá a uno de los equipos grandes de la Premier League.

Mac Allister finalizó expresando que: “En el campo, ganar la Copa del Mundo me ha hecho un jugador con más confianza. Incluso la oposición te ve diferente. Ha sido asombroso. Te reconocen más cuando juegas y la gente te presta más atención. Y sé que lo que hemos hecho es especial. Todos en Argentina nos recordarán como campeones mundiales”.

Alexis Mac Allister. - Foto: REUTERS

Presidente de la Fifa ve la Copa del Mundo 2026 como el “Mundial de América”, un campeonato “sin precedentes”

El sábado 25 de febrero, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, dijo en un congreso regional en Guatemala que el Mundial de 2026, que se disputará en Norteamérica, dará oportunidades “sin precedentes” para el desarrollo del fútbol centroamericano.

“La próxima edición de la Copa Mundial de la Fifa brindará oportunidades sin precedentes para el desarrollo del fútbol no solo por toda Norteamérica, sino también en Centroamérica”, indicó Infantino en el 22.º Congreso Ordinario de la Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf), de acuerdo con un comunicado del ente rector del fútbol internacional.

El presidente de la Fifa y Messi. - Foto: REUTERS

Estados Unidos, México y Canadá albergarán el Mundial de 2026 en el que “tres selecciones más de la Concacaf se clasificarán seguro, y posiblemente incluso cinco”, precisó Infantino.

“Esta próxima Copa Mundial en Norteamérica va a ser la Copa Mundial de América; va a ser la Copa Mundial (2026) que cambiará el equilibrio en el fútbol, porque vamos a centrar nuestra labor en esta parte del mundo”, añadió el jerarca de la Fifa.

*Con información de la AFP.