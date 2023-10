Millonarios | Alberto Gamero enaltece la victoria ante Junior y da a conocer las bajas del equipo contra Unión Magdalena

Tras el compromiso ante Junior de Barranquilla, en el que Millonarios le puso el pie encima al equipo tiburón en la victoria por la mínima diferencia en el Estadio El Campín de Bogotá, el estratega del equipo embajador, Alberto Gamero, entregó su balance del compromiso y adicionalmente habló sobre las bajas que tienen para el duelo de esta semana ante Unión Magdalena.

En el último partido de la jornada sabatina, válida por la fecha 17 de la Liga Betplay, se midieron Millonarios y Junior en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’. Sin duda, un duelo de perentoria necesidad para ambos oncenos, en especial para un Junior que tenía un minúsculo margen de error, pensando en instalarse en los cuadrangulares finales.

Alberto Gamero seguirá con Millonarios hasta el 2026 | Foto: Getty Images

Por un lado, Millonarios cumplía con un larguísimo tiempo sin competir profesionalmente. Se le postergaron dos juegos de Liga por situaciones externas al club, tales como espectáculos musicales en El Campín.

Su última aparición en este torneo fue el pasado lunes 25 de septiembre, día en que venció 1-2 en condición de foráneo ante Envigado.

Mientras tanto, el Junior respiraba profundo luego de caer en un inmenso bache. El tiburón venía de no ganar durante 4 partidos consecutivos, hasta que ajustició por 3-2 al Deportivo Cali en su casa, el Metropolitano de Barranquilla, el pasado fin de semana. Esto le daba un poco de aire al rojiblanco, ilusionado por meterse a cuadrangulares, así sea por ventanilla.

Sin embargo, Millonarios sacó provecho de su localía y le bastó con un estrecho 1-0, que se efectuó por obra y gracia de Beckham David Castro, joven canterano del azul, quien se reportó con gol a los 10′ del primer tiempo.

Alberto Gamero analiza a Millonarios

El director técnico samario resaltó el trabajo de los jugadores canteranos durante el encuentro, a sabiendas de las bajas importantes por lesión que tienen preocupado al equipo.

Analizando el compromiso, confesó que en su planificación previa al partido era atacar por los costados, sabiendo que el rival podía ganar los duelos en esas zonas en ocasiones.

“Queríamos que por donde comenzamos termináramos por otro lado. Entramos en un bache donde tuvimos muchas pérdidas de balones, mucho más en el primer tiempo”, relató.

Millonarios vs Junior - fecha 17 - Liga BetPlay | Foto: Colprensa

Adicionalmente, mencionó que para el segundo tiempo, aunque Junior hizo más ajustes al juego: “Fue un partido de trámite, opciones claras no las tuvieron ellos, nosotros las tuvimos y sabíamos que eran tres puntos importantes, lo ganamos y vamos a seguir peleando por entrar a los ocho”.

No dejó pasar la oportunidad para referirse al tridente del equipo en ataque, algo que considera, es una satisfacción y alegría. Guerra, Carvajal y Beckham: “Yo le dije a ellos, entre los cuatro extremos no sumaban 85 años y que ellos tenían que demostrar por qué están en Millonarios, no están aquí porque Gamero los ponga, Gamero los pone porque cree en ellos y porque les ve el trabajo durante la semana”.

Millonarios vs Junior - fecha 17 - Liga BetPlay | Foto: Colprensa

“Siempre hemos tenido aquí esa confianza, los jugadores de experiencia que nosotros tenemos son jugadores que arropan mucho a los muchachos, les dicen, les hablan, los quieren, ellos se sienten felices. A mí me parece que lo que hicieron fue muy bueno, me deja tranquilo, me deja satisfecho”, añadió el entrenador.

Bajas de Junior contra Unión Magdalena

Para el técnico es importante que los jugadores lesionados se recuperen cuanto antes, mucho más teniendo en cuenta que tienen otras bajas por la convocatoria a la Selección Colombia para las Eliminatorias Sudamericanas de esta semana.