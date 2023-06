Millonarios llegaría con más bajas al segundo juego con América; Gamero las anunció

Millonarios, en la noche del pasado miércoles, 31 de mayo, dio un golpe certero de autoridad en sus aspiraciones de clasificar a la final del fútbol colombiano. El mermado equipo que dirige Alberto Gamero no dudó de lo que eran capaces en el imponente Pascual Guerrero y lo silenció con una única anotación, misma que le sirvió para llevarse tres puntos.

Con el triunfo en el bolsillo, la vuelta a Bogotá para preparar el segundo juego ante el mismo rival se hizo más amena, sin embargo, la preocupación sigue latente al darse cuenta de que su nómina con el pasar de los juegos está más mermada y que para el remate de las finales, puede que no se cuente con los mejores hombres.

Por ejemplo, ante América de Cali no estuvieron Óscar Cortés, quien cumple su cita con la Selección Colombia en medio del Mundial Sub-20, Daniel Cataño, lesionado desde la última jornada de la fase regular, y David Macalister Silva, quien acusó sobrecarga de partidos en la previa del viaje al Valle del Cauca donde ni suplente pudo ser.

Daniel Cataño entraría al esquema de Millonarios tras algunos juegos lesionado. - Foto: Twitter @MillosFCOficial

Al arribo a Bogotá durante este jueves, Alberto Gamero habló de lo bueno que fue ganar por 0-1 en un plaza tan complicada: “El balance es bueno, le ganamos a un gran equipo y esto nos hace seguir soñando en los objetivos que nos trazamos que es ir a una final, todavía faltan tres partidos complicados, pero vamos paso a paso”.

Junto a esto, como pregunta obligada se le consultó por aquellos nombres que han sido ausentes por diferentes tipos de lesión. Sobre Cataño por ejemplo, no dio muchas esperanzas, mientras que a ‘Maca’ parece sí alcanzarle para el próximo juego: “No quisimos arriesgar para tenerlo aquí el día sábado, ojalá que pueda estar con nosotros”.

Bajo ese panorama en donde Silva parece una opción, la preocupación radica ahora sobre Leonardo Castro, quien salió del juego en Cali al minuto 63: “Lo de Leo vamos a esperar, hoy es el primer día de recuperación, esperaremos hasta mañana que le van a hacer una resonancia para ver cuál es la lesión, si no tiene lo esperaremos hasta el día sábado”.

Para terminar, Gamero no quiso afirmar que su ‘10′ podría terminar estando en óptimas condiciones para el juego del sábado, ante la importancia del partido que les terminaría perfilando de cara a la gran final de la liga colombiano, fue prudente: “Vamos a mirar si Cataño está, todavía no hemos decidido si va a estar o no”.

Alberto Gamero espera sellar su proceso en este 2023-I con título. - Foto: Getty Images

El entrenador azul tras su triunfo más reciente, no sintió aún que la final estuviera garantizada: “Estamos en un grupo duro y bravo, no nos sentimos clasificados, lo que lo se viene no es fácil, el día sábado vamos a tener un partido muy bravo, conocemos al América que es un equipo grande que va a Bogotá a jugar los partidos. No hay tiempo para celebrar esta victoria”.

Aunque el entrenador del equipo embajador quiera mermar la presión sobre su equipo, el panorama que se ve en el grupo podría haber sido clave dado que, si el equipo azul vence al América en Bogotá y Medellín triunfa sobre Boyacá Chicó, Millonarios se volvería inalcanzable en la tabla y obtendría el boleto directo a la final del torneo.

Beckham David Castro marcó al América en el Pascual Guerrero. - Foto: @MillosFCoficial

La ecuación es clara y sencilla. Con esta victoria, Millonarios sumaría 10 puntos, dejando a su rival más cercano con solo cuatro unidades y dos partidos por jugar. Incluso en caso de empate en puntos, el albiazul se mantendría en la cima gracias al ‘punto invisible’, un factor que le garantiza el primer puesto en caso de igualdad.