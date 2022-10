Millonarios pasó de “quedarle pequeño el fútbol colombiano” a cuatro partidos sin poder ganar

Este miércoles 5 de octubre se jugó el clásico bogotano entre Independiente Santa Fe y Millonarios. En un duelo que tenía mucho “picante” luego de que Alfredo Arias, director técnico de Santa Fe, se había referido a los comentarios del periodista Tito Puccetti que decían que a “Millonarios le quedaba pequeño el fútbol colombiano”.

El duelo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá fue un partidazo. Millonarios comenzó ganando 2 a 0 y cuando se pensaba que la victoria azul estaba completamente concretada, lo que significaba la clasificación a cuadrangulares de los embajadores, aparecieron tres goles de Independiente Santa Fe para remontar el partido y darle el clásico al equipo cardenal.

Con esto revivieron los fantasmas que persiguen a hinchas, jugadores y cuerpo técnico de Millonarios, que hace varios campeonatos vienen siendo los mejores de la Liga Colombiana en la fase regular, pero en el momento que comienza a acabarse el torneo el equipo se cae y los azules se quedan con “las manos vacías”. Algo que les ha sucedido las últimas tres Ligas BetPlay y se teme que vuelva a ocurrir.

Con la derrota en el clásico capitalino, los azules completaron cuatro partidos sin poder ganar en el fútbol colombiano. Curiosamente, antes de estos cuatro juegos Millonarios estaba a solo una victoria de lograr su clasificación a las finales de la liga y era elogiado por toda la prensa. Incluso todos recuerdan las polémicas palabras de Tito Puccetti.

“Puede ser que Millonarios no gane nada, pero hoy le queda pequeño el fútbol colombiano. A creer en los proyectos no solo para ganar, para tener identidad y de paso orgullo”, escribió Pucceti en medio del partido Millonarios vs. América que ganaban los embajadores y les daba su clasificación a cuadrangulares.

Sin embargo, minutos después volvieron “los fantasmas azules” y América empató el partido en el último minuto, dejando a los hinchas albiazules sin celebrar en uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano y postergando su clasificación.

Solo cuatro días después, los dirigidos por Alberto Gamero viajaron a Barranquilla para jugar la final de ida de la Copa Colombia. Pese a que los azules eran los grandes favoritos para ganar el compromiso, Junior sorprendió a Millonarios y pegó primero. La victoria fue para los tiburones y los embajadores se quedaron esperando la revancha en Bogotá.

El pasado sábado primero de octubre Millonarios fue al estadio de Techo en Bogotá para enfrentar a La Equidad y conseguir de una vez por todas la clasificación. Sin embargo, una nueva derrota dejó “fríos” a los hinchas azules. El equipo verde de la capital ganó y aumentó la preocupación en el entorno embajador.

Todo parecía que el clásico de Bogotá iba a ser por fin el día de lograr la clasificación de Millonarios y olvidarse de los fantasmas psicológicos y emocionales que persiguen a los jugadores azules. Sin embargo, llegó la derrota más dura y que deja a los de Gamero preocupados y sin poder clasificar.

En menos de tres semanas, Millonarios pasó ser el equipo elogiado por todos, el que era considerado el mejor de la Liga BetPlay y que no tenía rival en Colombia, a ser un equipo con dudas, que no entiende qué sucedió para que se le olvidara ganar.

Entre los hinchas azules están los que sienten que se está repitiendo lo mismo de los años anteriores, mientras que otros “agradecen” que esta pequeña crisis suceda ahora y no cuando hayan comenzado los cuadrangulares finales. Ya que, en ese momento, una derrota como la de este miércoles, puede significar la eliminación del campeonato.

Millonarios tendrá varios días de descanso que le servirán para tranquilizarse y reflexionar sobre el momento que está viviendo. Su próximo juego será hasta el 18 de octubre cuando reciba en el estadio Nemesio Camacho El Campín a Patriotas, en el partido que se espera sea el de retomar la senda victoriosa y que permita, por fin, lograr confirmar su clasificación a las finales de la Liga colombiana.