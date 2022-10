¿Michael Rangel regresará al América? La respuesta que estaban esperando los hinchas

Una de las noticias del FPC en este semestre fue la salida prematura de Michel Rangel del Deportes Tolima, equipo que decidió no contar más con sus servicios por cometer actos de indisciplina. Ante esto, el experimentado delantero empezó a sonar como posible refuerzo de varias escuadras para el 2023.

Uno de los equipos a los que más se le vinculó fue al América de Cali, donde ha tenido una de sus mejores presentaciones al ser goleador y campeón. Por tal motivo, durante las últimas semanas se ha hablado demasiado sobre el delantero de 31 años en el entorno del conjunto escarlata.

Es más, esos rumores crecieron desde el pasado domingo, cuando a Rangel se le vio en las gradas del estadio Pascual Guerrero en el clásico ante Atlético Nacional, partido que terminó empatado a ceros. De inmediato, los hinchas se emocionaron e ilusionaron con la presencia del atacante.

Michael Rangel estuvo en l tribuna del Pascual Guerrero viendo @AmericadeCali - @nacionaloficial. Al descubrirlo, la afición lo saludó pidiendo su regreso. pic.twitter.com/rFcL4UPl9b — Henry Jiménez (@BochaJimenez) October 3, 2022

Más allá del deseo de la afición escarlata, o del mismo jugador, este miércoles se conoció información oficial sobre ese supuesto interés en el América en los servicios del ‘rompe corazones’.

Según el presidente del cuadro rojo de la capital del Valle del Cauca, hasta el momento no han tenido acercamientos con el futbolista y dejó entrever que no lo tienen en carpeta como posible refuerzo para la próxima temporada.

“El tema de Rangel, nosotros no hemos hecho ningún movimiento por el jugador. No es que no nos interese, nos parece que el momento del jugador no es el mejor, pero hay que analizarlo”, expresó Mauricio Romero Sellarés en conversación con Zona Libre de Humo.

Y para no dejar dudas, ratificó que no han “iniciado ninguna conversación con Michael Rangel ni con su representante”. Con esto, pese a las especulaciones, se puede entender que el regreso de Michel Rangel al América de Cali está lejos de acordarse.

Como jugar del conjunto escarlata, entre 2019 y 2020, el delantero nacido en Floridablanca, Santander, marcó 18 goles en 29 partidos de liga. 13 de esas anotaciones fueron por el Torneo Finalización 2019, ayudando en gran medida para que el club saliera campeón en ese diciembre.

El directivo aprovechó para tocar otro tema, en el cual tiene que ver con otro jugado del fútbol profesional colombiano. En los últimos días, en el FPC se ha hablado sobre el interés de varios equipos en Roberto Hinojosa, volante de 23 años que pertenece al Unión Magdalena y actualmente se encuentra en el microciclo de la Selección Colombia.

“Nosotros somos muy cercanos al agente de Hinojosa pero por el jugador no hemos hecho ninguna pregunta o acercamiento, creemos que está en un buen presente pero no es un jugador que nos interese en nuestra planeación”, dijo Romero.

Por ahora solo queda esperar al desenlace de las novelas que traerá el próximo mercado de fichajes, en el que los nombre de estos futbolistas figurarán como protagonistas.

En cuanto a lo deportivo, los dirigidos por Alexandre Guimarães se alistan para el clásico vallecaucano ante el Deportivo Cali. Este encuentro, válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2022, está programado para este domingo a las 5:35 p.m. en el Palmaseca.