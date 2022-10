Técnico de Santa Fe llama a su hinchada para comprobar si a ‘Millonarios le queda chica la Liga’

Independiente Santa Fe está próximo a enfrentar otro reto en la presente liga colombiana y se trata del Clásico Capitalino 308 de la historia ante Millonarios, con el condimento especial de que ambos clubes se encuentran en los clasificados donde buscan mantenerse para asegurar su cupo a las finales lo más pronto posible.

Cabe recordar que de cara al juego de este miércoles 5 de octubre el mejor posicionado es el equipo azul, sin embargo, en las últimas jornadas cayó en un bache de resultados que no le han permitido dar la estocada final y han abierto el espectro para que se presenten las dudas sobre el rendimiento de los dirigidos por Alberto Gamero.

Precisamente en la previa de este duelo, Alfredo Arias, técnico del cuadro rojo, aprovechó para poner algo de picante a días del partido y durante la rueda de prensa de este domingo dijo: “Jugamos, según todo el mundo, frente al mejor equipo. Contra el equipo que, incluso, el otro día titularon en algún lado: “le queda chica la liga”. Esas son las cosas que ustedes escriben, y dicen, y largan: “le queda chica la liga a Millonarios”, ja”, recordando la frase de hace algunos días del comunicador, Tito Puccetti.

Una primera declaración algo retadora, que complemento haciendo una invitación a su hinchada: “Espero que mis hinchas me estén escuchando, o mis hinchas no, los hinchas de mis jugadores y que vengan, que vengan porque vamos a dejar todo en esa cancha”.

Neyder Moreno fue el autor del único tanto de Santa Fe. - Foto: DIMAYOR

Ante algunas críticas, a pesar del buen momento, quiso preponderar el trabajo de canteranos que ahora hacen parte del plantel profesional: “Decirle a esa gente que está bien, que ellos cumplen el rol de hincha y tienen que exigir y a quien le tienen que exigir más es a mí. Pero que tengan en cuenta que esos que están ahí adentro son sus soldados y que hay muchos de ellos que son muy jovencitos, que los metieron sin siquiera haber pasado por los filtros que deberían pasar y que están con la camiseta de Santa Fe que tiene un peso (...)”.

Lo que concluyó también, reiterando la invitación para que los seguidores hicieran presencia en las gradas de El Campín: “Ojalá que me escuchen muchos de los que yo creo que son muy buenos hinchas y que vengan a alentar a esos muchachos porque los necesitan”.

Finalmente, mostrándose bastante cercano al sentimiento que tiene el hincha por su amor a la camiseta, reiteró cuando el juego no aparezca no van a desfallecer: “Santa Fe, históricamente siempre tuvo eso, jamás se rindió, pero este que me toca a mí rodeado de estos muchachos, la mayoría jóvenes ha dado en todos los partidos muestras de eso, de no rendirse. Me siento orgulloso de ellos, el análisis, si lo hicimos bien, mal, regular, lo tengo bien claro que hicimos unas cosas buenas y otras malas; lo que no pude dejar de no decir es que este equipo no se rinde, para mí este condimento en el fútbol siempre fue fundamental”.

Liga Betplay 2022-II (fecha 17)

6 de octubre:

Independiente Santa Fe vs. Millonarios

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín

11 de octubre:

Patriotas vs. Deportivo Pasto

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia

La Equidad vs. Cortuluá

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Deportivo Pereira vs. Envigado

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

12 de octubre:

Águilas Doradas vs. Deportivo Cali

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

América de Cali vs. Jaguares

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

13 de octubre:

Deportes Tolima vs. Alianza Petrolera

Hora: 3:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Junior de Barranquilla vs. Unión Magdalena

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Once Caldas vs. Atlético Nacional

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Palogrande