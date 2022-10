“Millonarios se va a reponer y va a ser campeón”, Willington Ortiz analiza el presente del equipo

Desde 1972 a 1979, Willington Ortiz hizo parte de Millonarios y ganó dos títulos con el equipo azul. Por eso es voz autorizada para hablar del equipo de Alberto Gamero que ha perdido los últimos tres partidos con Junior, Equidad y Santa Fe.

SEMANA habló con el exjugador, quién analizó el presente del equipo capitalino.

SEMANA. ¿Qué la pasa a Millonarios en estos últimos partidos?

Willington Ortiz (W.O.). “Hay un bajón, porque eso no se puede ocultar, pues se han perdido tres partidos seguidos y entonces preocupa un poco. Pero lo preocupante no es tanto eso, sino los jugadores que se lastiman, que se lesionan y que a veces hay que hacer un cambio del equipo sin llegar a engranarse como la titular. Entonces ahí está la dificultad. Esperemos que cuando empiece el ortogonal y cuando vaya a jugar el segundo partido contra Junior, tenga todo el equipo y no haya ese tipo de problemas”.

SEMANA. ¿A Millonarios le queda chica la Liga?

W.O. “Yo creo a Millonarios no le queda chica la Liga. Creo que es un equipo que se está preparado para todo el semestre. Las expulsiones, el que se lesiona, la falta de definición evitan que aparezcan los buenos resultados. Yo creo que Millonarios se va a levantar de esto en las otras fechas que vienen y va a seguir su ritmo, porque yo creo que este semestre va a ser campeón”.

SEMANA. ¿Por qué el equipo parece enfrentar dificultades en los momentos definitivos?

W.O. “Sí, es curioso pero él también encontró un equipo con muchas dificultades. Ha tenido el tiempo necesario, o sea, ha tenido dos años para ir armando este grupo y cada vez que le hace falta un jugador por determinadas cosas que sucedan en el fútbol, siempre tiene el tiempo para poderlo traer, prepararlo y que este empiece a jugar y a rendir. Entonces yo creo que estos días que no ha tenido fecha y que le hacen falta para llegar al octogonal se va a poder recuperar”.

SEMANA. Gamero no ha logrado el título y, aún así, la dirigencia lo mantiene en el tiempo, cosa que no pasa con 7 técnicos que ya han sido despedidos de sus cargos...

W.O. “Eso es importante. Porque también hay que mostrarle que el equipo juega bien, porque yo veo que el equipo durante todos estos años ha jugado bien. A veces dos o tres partidos tiene la dificultad y algún problema. Entonces dándole ese tiempo necesario las cosas se van a dar. Ha potenciado a muchos jugadores que eran de divisiones menores, los ha ascendido y estos jugadores han dado la talla. Esperemos, que yo creo que en esta finales él va a ser campeón de la Copa, se va a clasificar a las instancias de los octogonales y va a ser finalista”.

“Cuando no se dan los resultados, a veces no sostienen a nadie. Usted como entrenador tiene que ganar para mantenerse o sostenerse en el tiempo. Los dirigentes tienen que confiar un poquito más en el técnico y darle el tiempo que se necesita, porque a veces traen un técnico y no tiene los jugadores con los que quiere armar ese grupo. Esperen que lo ponga a jugar de la manera que a él le guste para que dé los resultados”.

SEMANA. ¿Y si eso no pasa, qué?

W.O. “En mi cabeza no tengo eso, no está eso. Yo sé que ese equipo va ganar el partido que le hace falta con Junior, entra a los ortogonal y va a llegar a la instancia final”.

SEMANA. ¿Le gusta el formato de la liga actual o le gustaría que el que más puntos haga sea el campeón?

W.O. “El formato a mí me gusta, porque todos tienen posibilidad y todos pueden llegar. Hay que pensar también en los clubes en la parte económica y eso creo que beneficia a a los clubes. Lo que tienen que hacer los equipos es prepararse para eso. No es solo llegar al ortogonal. Es jugarse el todo por el todo”.

SEMANA. Ayúdenos a analizar cuatro jugadores del embajador. Álvaro Montero.

W.O. “Álvaro Montero es un arquero internacional. Está para jugar a nivel internacional y pronto va a empezar a liderar nuestra Selección Colombia”.

SEMANA. Andrés Llinás.

W.O. “Yo veo un central que juega muy bien al fútbol. El fútbol es democrático. Ahí no hay clases. Aquí es el que juegue bien. Él tiene que demostrar que tiene la capacidad para jugar a nivel de selección y a nivel internacional”.

SEMANA. Carlos Andrés Gómez.

W.O. “Me gusta, juega muy bien, está en proyección. Pero entonces no hay que apresurarlo, no hay que decirle que ya es la gran figura, hay que dejarlo tranquilo. No hay que ponerle apodos, no hay que decir que tiene el nombre de otro jugador. Hay que dejarlo por su nombre. Él es quien arma su propia historia y es un jugador con condiciones. Tiene que aprender a definir. Que levante la cabeza y que defina bien. Ese trabajo le toca hacerlo a Iguarán, que le enseña a definir bien, y hay que esperar el tiempo necesario. No lo apresuremos, no creamos que él va a venir a solucionar los problemas de la Selección Colombia. Hay que llevarlo tranquilito”.

SEMANA: Y Daniel Ruiz...

W.O. “Es muy buen jugador. Él tiene que entender que cuando uno juega mal, lo critican y es normal y eso tiene que saberlo. Tiene que tener el carácter de aceptar las críticas y decir ‘bueno, aquí estoy yo’, y mostrar las condiciones para llegar a un nivel de selección. Ahora le toca a él tener el carácter”.