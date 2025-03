Millonarios sonríe: sumó ‘fichaje’ de Selección Colombia con el que ya entrena Falcao

Millonarios vs. Tolima, juego disputado en Bogotá | Foto: Colprensa

Durante este lunes, inició lo que será la preparación de cara al juego decisivo ante Once Caldas por el certamen internacional, donde el miércoles que se viene, estarán mano a mano en la primera ronda, en busca de que quien gane, pase a la fase de grupos de Sudamericana.

Quien informó del movimiento, fue el periodista, Felipe Sierra, el cual publicó: “A la expectativa de lo que sería su salida en diciembre como agente libre, tras no renovar, hoy se presentó a entrenamientos en Millonarios, Neyser Villarreal (19)”.

Críticas en Millonarios hacia Villarreal

Enrique Camacho, presidente del elenco bogotano, habló de la situación que se dio tras el magnífico Sudamericano que tuvo, donde no se dio su presencia en Millonarios, pues se creía que ya había un negocio listo por algún club extranjero para su salida.

“Es lamentable que no se haya presentado cuando el técnico lo citó. Son temas complejos y difíciles, lo trajimos muy joven a Millonarios. El muchacho no quiere perjudicar los intereses del club” , inició diciendo.

“Él me ha prometido siempre, así la gente me trate de ingenuo, que van a renovar. Pero venimos haciendo esfuerzos hace más de un año y ha habido cambios de agentes, una serie de temas que no vale la pena hablar, pero vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para renovar”, agregó.