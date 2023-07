Millonarios también es campeón en el mundo digital: la importante cifra en interacciones que acumuló el club en julio

De acuerdo con el ranking, Millonarios se encuentra entre los 20 equipos más hablados en el continente, ocupando la casilla 16, dejando atrás a equipos como Newell’s Old Boy’s, Santos, Atlético Nacional, entre otros, con una cifra de 7.720.000 interacciones en el mes de julio.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Los diez clubes con más menciones en redes sociales

“Ellos (Millonarios) son uno de los grandes del fútbol colombiano. Si me pidieran nombrar equipos de Colombia, los nombraría a ellos porque han sido muy famosos a lo largo de los años”, manifestó el adiestrador inglés, quien cumple su segundo ciclo en el equipo.

Hodgson aseguró que si bien no conoce a todos los equipos que conforman la liga colombiana, sí se tomó el tiempo para analizar a Millonarios para el partido amistoso.

Finamente, el entrenador aseguró que buscarán implementar una nómina mixta para afrontar el partido. “Nos aseguraremos de que todos nuestros jugadores tengan tiempo de juego, de modo que cuando tengamos que elegir un once, no habrá nadie que no haya tenido algunos minutos contra un oponente de calidad como Millonarios”.