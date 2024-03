Millonarios vs. Santa Fe: canal y hora para ver el clásico capitalino

Los azules no conocen la victoria desde el 11 de febrero, cuando le ganaron a Nacional 1 a 0. Sin embargo, quieren repetir la historia del último clásico, cuando el 21 de octubre de 2023 ganaron 2-3 en El Campín, con anotaciones de Edgar Guerra, Beckham Castro y Leonardo Castro. El descuento fue de Hugo Rodallega.

Por su parte, Santa fe está más alto en la tabla de posiciones. Es tercero, con 24 puntos. No tendrá a Juan Pablo Zuluaga, por una lesión en el isquiotibial, y a Agustín Rodríguez, por un esguince en el pie. Entraron en la convocatoria Dairon Mosquera y Santiago Cuero, dos laterales izquierdos

Los embajadores no contarán con Andrés Llinás, que sufrió una lesión en el aductor de su pierna izquierda, el defensor estará tres semanas fuera. Su problema físico se une al de Paredes, Banguero y Leonardo Castro.

“Millonario FC informa que el jugador Andrés Llinás presentó una lesión de segundo grado en el aductor mayor de su pierna izquierda, motivo por el cual no estará disponible para el juego de este miércoles 27 de marzo vs. Santa Fe”, dijo el club en un comunicado oficial.

“Sería ilógico y el que se sienta eliminado de nosotros tocaría pegarle un coscorrón. Nosotros no perdemos la fe, todo el mundo puede decir lo que quiera, pero nosotros tenemos que ser fuertes y tener un horizonte claro. No se nos han dado las cosas como queremos, es evidente, pero de ahí a que nos vayamos a rendir no está ni en discusión”, dijo el número 14, Mackalister Silva.