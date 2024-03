Ministra del Deporte, Luz Cristina López, pidió protocolos de seguridad en los estadios tras los actos violentos del fin de semana

En un comunicado, el Ministerio del Deporte señaló que “tiene la competencia de velar por el cumplimiento de las disposiciones de seguridad, comodidad y convivencia en el marco de eventos de fútbol profesional so pena de ordenar la suspensión o aplazamiento de eventos deportivos cuando su realización no atienda las normas deportivas, los escenarios no tengan las condiciones físicas y sanitarias adecuadas o cuando no se garantice la seguridad de los participantes o espectadores”.