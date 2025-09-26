Mourinho repite la fórmula con Richard Ríos: Benfica sigue en carrera y se acerca al Porto

Por la séptima jornada de la liga de Portugal, Benfica se enfrentó de local con Gil Vicente y lo venció 2 goles a 1. Vangelis Pavlidis marcó los tantos del equipo dirigido por José Mourinho.

El mismo Mourinho, para este duelo, repitió la fórmula con el mediocampista colombiano Richard Ríos y lo puso de titular. El exjugador del Palmeiras de Brasil jugó los 90 minutos.

Desde que José Mourinho fue fichado como nuevo entrenador de las águilas, tras salir de Fenerbahçe de Turquía, Benfica ha ganado dos partidos y ha empatado uno.

Gracias al triunfo, el Benfica adelanta en la tabla de posiciones al campeón Sporting de Lisboa (3º) con 17 puntos, que queda a dos puntos de sus vecinos a la espera de su visita del sábado al Estoril (12º). Porto es líder con 18 unidades.

Richard Ríos con Benfica. | Foto: Getty Images

Porto, donde han sabido jugar varios futbolistas colombianos, cerrará esta séptima jornada portuguesa el día lunes 29 de septiembre, visitando al Arouca (9º).

Siguiendo con la victoria del Benfica, tras el compromiso, José Mourinho habló en conferencia de prensa. Habló si el equipo está dando la talla en el terreno de juego.

“Para dar la talla, se necesita frescura. El equipo está cansado, jugando con dos partidos de por medio y los buenos equipos que no juegan competiciones europeas y tienen una semana para prepararse, cuando son buenos equipos, como es el caso de Gil; cuando tienen un buen entrenador, como es el caso de Gil, pueden plantar cara a los grandes cuando tienen dificultades. Y nosotros estamos pasando por dificultades”, dijo.

“Por suerte, ahora entramos en un ciclo de tres días en lugar de dos, y podemos quitarnos algo de encima el cansancio. Sin dar la talla demasiado, fueron resilientes, se esforzaron al máximo, lucharon como el Benfica por el resultado, con brío y resiliencia. Pero entonces no jugaron como el Benfica, no pensaron como el Benfica, nos faltó calidad individual y colectiva. Pero ahora mismo, lo más importante eran los tres puntos, y los conseguimos contra un muy buen equipo", añadió, entre otras cosas más.

El DT José Mourinho. | Foto: Getty Images

El duelo lo ganó Benfica, como ya se mencionó, pero Gil Vicente, que además se quedó con un hombre menos, hizo un buen trabajo, lo cual hizo responder sin rodeos a José Mourinho en la conferencia de prensa. El equipo de Richard Ríos debe seguir trabajando mucho.