Mourinho se salió de casillas con el cuarto árbitro y aseguró que quieren favorecer a la Juventus: “no estoy loco”

El técnico de la Roma, José Mourinho, fue notificado de la sanción oficial que le impuso la Federación Italiana de Fútbol luego del incidente denunciado por el árbitro que orientó el duelo de la fecha pasada en la Serie A. En ese juego, el estratega portugués fue expulsado por un altercado con uno de los jueces y su equipo perdió 2-1 ante Cremonese.

Según los informes, el extécnico del Real Madrid “contestó de manera vehemente y con una actitud provocativa una decisión arbitral”, lo que le valió una multa de 10.000 euros y una suspensión de dos partidos.

Luego de culminado el partido, Mourinho dijo a la prensa que sospechaba de la actitud del árbitro y dejó sobre la mesa que se quiera beneficiar a la Juventus sacándolo del banco técnico. Lo curioso del caso es que el próximo juego de la Roma será contra la Juve, programado para este domingo 5 de marzo.

Tendrá que pagar una multa económica y pagar dos fechas de suspensión. - Foto: Getty Images / Clive Brunskill

“Necesito saber si existen grabaciones de audio de lo que me ha dicho. No quiero entrar en la cosa de que él sea de Turín y que nosotros jugamos contra la ‘Juve’ esta jornada y me quiera fuera del banquillo”, fueron las palabras del portugués a DAZN, tras la derrota.

“Tengo que saber si puedo hacer algo desde el punto de vista legal, porque el árbitro me expulsa, porque el cuarto árbitro le ha dicho que lo haga. Lamentablemente, el cuarto no ha tenido la honestidad de decirle a su compañero lo que me ha dicho, el modo en el que me lo ha dicho y el modo en el que me ha tratado, que obviamente ha generado mi reacción”, agregó el entrenador con pasado en equipos como Real Madrid y Chelsea.

Morurinho fue más allá y aseguró que es la primera vez en su carrera que un cuarto árbitro lo ofende, lo que desencadenó su airada reacción y posterior expulsión.

“La gente que me conoce desde hace muchos años sabe que soy emocional, pero no estoy loco. Y para haber tenido una reacción como la que he tenido es porque ha sucedido algo (...) A lo mejor es la primera vez en mi carrera que un cuarto árbitro ha hablado conmigo de un modo injustificable”, indicó el entrenador campeón de Champions League con el Inter de milán.

El técnico portugués tuvo un altercado con el cuarto árbitro, lo que le costó la expulsión en el duelo contra el Cremonese. - Foto: AP

Juan Guillermo Cuadrado regresó al gol con Juventus: espectacular volea en Italia

Celebración colombiana en Europa para Juan Guillermo Cuadrado. El extremo de la selección nacional protagonizó el martes -28 de febrero- una soberbia anotación en el clásico entre Juventus y Torino por la Serie A de Italia. Cuando apenas corría el minuto 16, el cafetero estuvo presente por la banda derecha para acompañar una jugada que había iniciado por el otro costado, para su fortuna el balón pasó de lado a lado y le quedó pleno para rematar de volea.

A esa altura del duelo, significó el empate 1-1 que ayudaba a la vecchia signora nuevamente a meterse en el partido, luego de que hubieran empezado perdiendo apenas en el minuto 2 con un sorpresivo gol de camerino que echó al piso el planteamiento inicial, no obstante, la presencia de Cuadrado por la banda como atacante, le dio la posibilidad a los asistentes al estadio Allianz de recobrar la calma.

Juan Guillermo Cuadrado marcó ante el clásico rival de Juventus, el Torino. - Foto: @juventusfc

En un esquema de cinco en el medio campo, fue incluido como titular el ‘panita’ por el entrenador Massimiliano Allegri. De alguna forma, minutos antes, cuando salió la nómina inicialista, causó sorpresa ver al cafetero, luego de que en el arranque del 2023 no sumara muchos minutos en ninguna de las competencias y el último partido que jugara completo, fuese uno en noviembre de 2022 ante Lazio por el campeonato local.

Por fortuna, en esta fecha (24) y ante el clásico rival, Torino, el futbolista que surgió en Independiente Medellín estuvo a la altura durante el arranque del juego, al igual que una buena parte del compromiso, logrando sumar 7.0 puntos, siendo uno de los mejores tres en el rendimiento individual de la Juve. Además, con su anotación logra romper una larga racha de más de un año sin marcar, en total fueron 406 días.