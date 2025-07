Muerte de Diogo Jota | El relato completo en español de José Azevedo, el camionero que grabó y tiene otra versión de los hechos: “Sé lo que vi”

Está circulando un video en internet, en las televisiones, del carro de Diogo J. ardiendo por la noche. Supuestamente fue un camionero quien grabó y no prestó los primeros auxilios. Pues ese camionero fui yo. Fui yo quien grabó. Tengo pruebas de ello. Y si prestan atención, verán en el video que sale en la televisión que aparece el tablero del camión y aparece esto que les voy a mostrar: aparece el nombre Azevedo José, que es mi nombre, el del tacógrafo. También aparece el vidrio roto, no sé si lo notan. El camionero fui yo. Fui yo quien grabó.

Y luego veo comentarios estúpidos en muchas páginas de internet, en Facebook, en Instagram, diciendo que el camionero solo grabó para tener “likes”. No. El camionero no necesita likes para nada. El camionero no tiene que demostrarle nada a nadie.