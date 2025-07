Muerte de Diogo Jota tomaría repentino giro: presunto testigo da versión que cambiaría todo

El testimonio de José Azevedo fue citado por Sport , y allí menciona varias cosas. Por ejemplo, le daría un giro total a la historia: contrario a lo que se estaría creyendo, el vehículo donde iban Diogo Jota y su hermano no estaba transitando por fuera de las velocidades permitidas.

“La familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Pude ver la marca y el color del coche cuando me pasaron. Iban supertranquilos. Conduzco por esa carretera todos los días, de lunes a sábado, sé qué carretera y he visto verdaderas barbaridades de otros coches, pero ellos -reitera- iban supertranquilos. Es oscura y, a pesar de ello, pude ver la marca y el color del vehículo a la perfección. Más tarde, por desgracia, terminó en la colisión”, cita Sport sobre lo dicho por José Azevedo.